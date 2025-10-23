Не само санкции, но и някои ракети: Тръмп най-после натисна Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

САЩ са вдигнали забраната си за използване на британско-френските ракети Storm Shadow за обстрел по цели в Русия. Таква информация публикува The Wall Street Journal. Защо САЩ ще забранява – защото навигацията на ракетите е свързана с американски технологии. Изрично обаче, включително в социалната си мрежа Truth Social, американският президент Доналд Тръмп нарече материала „фалшиви новини“. Той отрече с аргумент, че това не били американски ракети. Темата стана актуална, след като украинският генщаб обяви масиран обстрел със Storm Shadow по Брянския химически завод, а The Wall Street Journal уточнява, че Вашингтон още не е действал за ракети американско производство – Още: Украйна атакува с десетки ракети и дронове, остави без ток град в Русия (ВИДЕО)

"Путин ще опита да отвори фронт някъде другаде, защото в Украйна му е прекалено трудно. Не сравнявам нашите военни възможности с тези на други държави – казвам само, че ние сме във война толкова много години, а други държави не са като нас и затова не са готови за такива неща, както и ние не бяхме в началото на войната, разбираемо е". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски, който говори при посещението си в Швеция. Какво прави той там, припомнете си – Още: Зеленски подписа с Швеция меморандум за минимум 120 "Грипен"-а (СНИМКИ)

Putin might open new fronts because Ukraine has become too difficult to conquer, Zelensky says. “If we don’t stop the dictator, there will be no peace.” He adds Russia has lost 1.3 million troops and that Ukraine is ready to negotiate, but won’t give up any territory: “Those are… pic.twitter.com/zwjYqF9AxF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 22, 2025

На фона на тези думи, зам.-ръководителят на руското звено за мобилизация вицеадмирал Владимир Цимлянски заяви, че Русия ще ползва резервисти да пазят критично важни за руската държава обекти по целия свят. Става въпрос за мобилни огневи групи с картечници – и те всъщност трябва да пазят основно обекти като руските рафинерии от удари с украински дронове. Едва ли това ще помогне, освен ако няма координация със системи за ПВО, както е в Украйна – сами по себе си огневи групи, въоръжени с картечници, не са достатъчни срещу съвременните дронове, коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. В руски военни канали в Телеграм вече тръгнаха коментари и дискусии как "чичковци с картечници" ще се справят с постоянно модернизираните дронове.

"Русия залива с дезинформация САЩ, както и Европа – че печели тази война. Не е истина – руснаците имат загуби, над 1 000 000 войници, по същество са вече 1 300 000. Руската икономика се срива", увери Зеленски.

“Russia is lying to everyone that it’s winning,” said Zelensky



“But that’s not true. They’ve lost more than a million people — 1.3 million, yes. And their economy is collapsing.” pic.twitter.com/kFWnsfKfxZ — NEXTA (@nexta_tv) October 22, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За втори пореден ден, рязък спад във военната активност в Украйна. На 22 октомври е имало 126 бойни сблъсъка, с 41 по-малко спрямо 21 октомври, съгласно данните на украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 176 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 28 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 12 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4847 изстреляни снаряда, като това е с около 700 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6530 FPV дрона, което е с около 2000 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Покровското направление си остава основен руски фокус – 50 отбити руски пехотни атаки там. Още 20 са били спрени в съседното от юг Олександриевско направление – руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди, че Павловка вече е превзета от руснаците, същото казват и колегите им от "Два майора". 11 са станали в направлението от Торецк към Константиновка, като същевременно от Часов Яр към Константиновка (Краматорско направление) за втори пореден ден няма нито една руска пехотна атака съгласно информацията на украинския генщаб. Никъде другаде няма двуцифрен брой руски пехотни атаки – в северната част на Харковска област, при Вовчанск, са 8, толкова са и в Славянското направление (бивше Северско).

(КАРТА) В мининаправлението към Добропиля украинците официално обявиха, че са си върнали село Кучеров Яр. Там от няколко седмици имаше оперативно обкръжение на руски войници, за което много се говореше в Телеграм и от украинска, и от руска страна. Сега украинският генщаб уточнява, че при операцията за връщането на Кучеров Яр са пленени 50 руски войници. Украинският военен телеграм канал „Офицер“ коментира, че въпреки това руското военно командване продължава да дава заповеди за настъпление към Добропиля. Но малко по-на юг, за Мирноград, каналът казва, че руснаците се мъчат да го обкръжат по фланговете, защото заради многото FPV дронове всяка по-голяма фронтална атака ще е самоубийство.

Ukrainian forces have liberated Kucheriv Yar near Dobropillia, according to the General Staff. Over 50 Russian soldiers were captured during the operation, adding to Ukraine’s exchange fund. The village found itself encircled for a long time. Russians seem to have finally given… pic.twitter.com/TeXqAZ3OuY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 22, 2025

Russian naval infantry assault platoon trying to be sneaky at night -

dobropillya area - UA 95th air assault brigade pic.twitter.com/LTFG2jnvxK — imi (m) (@moklasen) October 22, 2025

"Ако врагът е могъл да остане обкръжен толкова дълго, то сега човек може да си представи колко много дроновете са променили спецификата на войната: снабдяването с боеприпаси, комуникационно оборудване и провизии не се е осъществявало по традиционни методи", обръща внимание на Кучеров Яр и украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов.

"Офицер" пак коментира и Лиманското направление – вече сивата зона е до покрайнините на града, което като ситуация каналът определя за силно разочароващо. Структурата на боевете е типична – малки руски щурмови групи, по 2-3 души, срещу украинските FPV дронове и понякога украинската пехота се намесва, когато има ресурс. Има руски напредък към Новоселовка и Ставки, казва "Рибар" за това направление.

Още: С Украйна щял да задминава Линкълн и Вашингтон: Тръмп надува балона, ЕС пак готви план за край на войната (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съгласно сводката на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 130 дрона клас "Шахед", "Гербер" и примамки по цели в Украйна. Свалени са 92 дрона – 25 са нанесли удари на 11 места. Руското военно министерство каза, че е свалило 139 дрона над руска територия – Още: Украйна удари нова руска рафинерия, атакува руско военно летище. Русия порази Киев и Суми (ВИДЕО)