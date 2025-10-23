Войната в Украйна:

"Ако иска на файтон, може и на колело": Борисов призова за връщане на колите на Радев (ВИДЕО)

23 октомври 2025, 12:25 часа 727 прочитания 0 коментара
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е възложил на финансовия министър Теменужка Петкова всички коли, всички шофьори, всичко, което е ползвала администрацията на президента, да бъде прехвърлено на президентството, като идеята е това да стане с постановление на Министерски съвет. Думите на лидера на ГЕРБ дойдоха след като мнозинството в парламента отне колите за администрацията на президента, а държавният глава в знак на солидарност към служителите си - реши да ползва личния си автомобил, като дори с него посрещна унгарския президент в Смолян.

"Заплати, горива, части - за да спре с този цирк. Отпред и отзад джипове, в средата една Шкода", каза Борисов пред медиите в парламента. Според него след това вече държавният глава може да се вози, както на файтон, така и с колело. "Който, както иска да се вози". 

Никой нищо не е взел на Радев

Борисов допълни, че никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев и те са си там. "Това е негова воля, че се е качил на Шкодата. Днес му връщаме и на администрацията", каза той и уточни, че не бива да се излагаме пред чужденците. ОЩЕ: "Една стара "Шкода" ли е проблемът на държавата": Радев обясни за колата си и заговори за парализа във властта (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов ГЕРБ НСО Шкода Румен Радев 51 Народно събрание
