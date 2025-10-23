Василев като Борисов: България остава без горива, ако "Лукойл" спре работа

Ако "Лукойл" спре работа, подаването на горива в страната ще бъде прекъснато, предупреди председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев. По думите му България няма капацитет за внос, който да покрие нуждите на пазара, което би довело до сериозен недостиг. Изявлението му дойде по повод санкциите на САЩ срещу руските петролни компании "Роснефт" и "Лукойл". По-рано днес такова мнение изрази и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Премиерът Росен Желязков обаче отхвърли опасенията им с думите, че опасност от криза с горивата няма.

Василев припомни, че по време на кабинета на Николай Денков е бил подготвен план за реакция при подобен сценарий.

"Бяха изготвени договори с чужди екипи, които при нужда да влязат в рафинерията и да поемат управлението. Ако се наложи, трябваше да бъде назначен и специален управител, за да се гарантира непрекъснатостта на производството и доставките", обясни той. Още: Радостин Василев за "Лукойл": Тръмп поставя под въпрос националната сигурност на България

Василев допълни, че сега отговорността е на настоящия кабинет, който трябва да каже "дали имат план и кога ще го задействат".

За младите лекари

Лидерът на ПП коментира и отхвърлените в здравната комисия законопроекти за увеличаване на възнагражденията на младите медици.

"Прави се артилерийска подготовка да се каже – за да намерим 200 млн. за младите лекари и медицинските сестри, ще вдигнем здравните осигуровки на всички граждани и фирми. Допълнително ще са 200 млн. за лекарите, а 1,8 млрд. - познайте за кого", каза той.

"Ще започнем събиране на подписи за извънредно заседание на парламента, на което законопроектите да бъдат разгледани повторно и включени в бюджета на НЗОК", заяви Василев. Още: БНБ се активизира заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл" и даде оценка на риска за банките ни

Той настоя заседанието да се проведе още следващата седмица, тъй като финансовият министър вече е обявил намерение да внесе бюджета в срок.

По думите му Министерството на финансите е дало да се разбере, че без промяна в законовата рамка няма да има разчети и пари за увеличение на заплатите на младите лекари.