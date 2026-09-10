"ЕС трябва да промени политиката си за Сърбия": Европейски докладчик с препоръка след погребението на Младич

Хърватският евродепутат и докладчик на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула заяви, че Сърбия избира своя собствен път, но ако иска да стане член на Европейския съюз, трябва да отхвърли историческия ревизионизъм. След погребението на Ратко Младич той смята, че ЕС трябва да промени отношението си към властите в Белград и предупреждава, че пространството за дипломация се стеснява, пише HRT, цитирани от хърватската медия "Индекс".

Тонино Пицула оцени, че погребението на окончателно осъдения за геноцид Ратко Младич трябва да бъде повратна точка в отношенията на Европейския съюз със сръбския президент Александър Вучич.

Припомняме, че след като военнопрестъпникът, палачът от Сребреница и чудовището на 20 век беше погребан в родината си като герой - мирът на Балканите изглежда разклатен. Стигна се до прекъсване на телевизионно излъчване в Босна и Херцеговина и до дипломатическа криза между Белград и Сараево.

Отговорът от Белград не закъсня

Междувременно Ана Бърнабич от Сръбската прогресивна партия реагира на критиките, които докладчикът на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула отправи към Белград относно погребението на Ратко Младич.

Бърнабич заяви, че Сърбия търси само равнопоставеност с другите страни в региона, а не привилегирована позиция. Силата на реакцията на Европейския съюз на последните събития в Сърбия, според нея, повдига въпроса дали едни и същи стандарти важат за всички, съобщава B92.net. ОЩЕ: "Порфирий прави Младич светец": Хърватска партия иска забрана за влизане в ЕС на сръбския патриарх

Aleksandar Vučić do sada je prešao mnoge crvene linije uz benevolenciju Europske komisije pojedinih država članica, ali i EPP grupe čiji je SNS pridruženi član.

Svatko tko tvrdi da predstavlja europske vrijednosti treba jasno pokazati kako su povijesni revizionizam i… — Tonino Picula (@TPicula) September 9, 2026