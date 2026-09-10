При стартирала наказателна процедура срещу България: Законът за равнопоставеност на жените и мъжете мина и през комисия

Промените в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете бяха одобрени на второ четене в социалната комисия в парламента.

Те предвиждат публичните дружества, които не са микро-, малки и средни предприятия, да гарантират, че жените заемат най-малко 33% от всички членове на управителния и на надзорния им съвет, съответно на съвета на директорите.

Налага се бързо придвижване на текстовете

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Налага се бързо придвижване на текстовете, тъй като има стартирала наказателна процедура срещу България, обяви председателят на комисията Венко Сабрутев от "Продължаваме промяната".

"Имахме представители както на Министерството на труда и социалната политика, имахме представители на Комисия за финансов надзор, Комисията за защита от дискриминация, Министерство на финансите. Получи се ползотворна дискусия, от която излезе докладът, който ви беше изпратен. Ако ние до края на септември нямаме второ гласуване в зала, предстои първата глоба към държавата ни", заяви той.

Източник: БГНЕС

В същото време заместник-председателят на комисията Мария Тодорова от "Прогресивна България" отправи критики към Сабрутев във връзка с формирането на работни групи и представянето на материалите за заседанията, предаде БНР.

"Ние не сме уведомени за формирането на такава работна група, респективно не сме взели участие в нея. При разглеждане на тези материали следва да се направи строго разграничение какъв е произходът на текстовете, кой какво подкрепя, какво не подкрепя и какви са били предложенията. В друга ситуация вероятно нашата група щеше да гласува "въздържал се" по проекта за дневен ред, но предвид, че законопроектът е важен и той е свързан с наказателна процедура, ние ще подкрепим", коментира Тодорова.

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