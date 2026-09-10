В Истанбул възраждат историческите зеленчукови градини от древността

Властите в централния истанбулски район Фатих започват възстановяване на историческите зеленчукови градини около античните Теодосиеви стени, защитавали града по времето на Византийската империя. Градините около Теодосиевите стени са играли основна роля за изхранването на града още от византийския период, като са запазили ролята си и след превземането му от османците през 1453 г. Според османски регистри през 1733 г. около защитните стени е имало общо 77 зеленчукови градини, които са били обработвани от над 300 градинари.

Първият обект, включен в инициативата, ще бъде т.нар. Градина на Исмаил паша в квартал Йедикуле. Тя има площ от над 20 000 кв. м и не е била използвана за зеленчукопроизводство от над 100 години. В нея властите планират да засадят манголд и специалния сорт маруля "Йедикуле". Идеята е освен това да се възродят старите градинарски практики и това знание да се предаде на следващите поколения, пише "Хюриет дейли нюз".

Градината на Исмаил паша е един от обектите, които често се срещат в османските регистри, като през годините статутът ѝ е сменян неколкократно от зеленчукова градина на бостан (градина за пъпеши и дини) и обратно. За последно тя е спомената в османски документи от края на XIX в.

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