Звлякъл “клиента“ си с хиляди лева: Съдят мним адвокат

Районна прокуратура – Видин внесе в съда обвинителен акт срещу мъж, който се представял за адвокат, без да има придобита адвокатска правоспособност, и получил 3740 лева за защита по наказателно производство. Обвиняемият Д.Д. е привлечен към наказателна отговорност за въвеждане в заблуждение с цел имотна облага, съобщи на сайта си Апелативна прокуратура – София. Според прокуратурата, въпреки че е юрист, Д.Д. никога не е придобивал адвокатска правоспособност и не е бил член на адвокатска колегия. През 2023 г. той заблудил Х.Л., срещу когото било водено наказателно производство за причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство, че може да го представлява като адвокат срещу възнаграждение. Пострадалият подписал пълномощно, с което го упълномощил като свой защитник, а в периода от март 2023 г. до 7 март 2024 г. му заплатил общо 3740 лева – в брой и чрез парични преводи. Още: Лъгал, че е адвокат: Обвиниха мъж, измамил възрастна жена

Измаменият се усетил едва когато го задържали под стража

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През този период Д.Д. поддържал заблуждението, че законно представлява клиента си пред Софийски градски съд. Той неколкократно го уверявал, че съдебните заседания се отлагат и че няма нужда да се явява в съда. Заради неявяването на Х.Л. на насроченото заседание на 6 март 2024 г. мярката му за неотклонение била изменена от “подписка“ в “задържане под стража“. Още: Касиерка на политическа партия е обвинена за измама за почти 1 млн. евро

След задържането си Х.Л. се усъмнил в действията на Д.Д. и за следващото съдебно заседание упълномощил друг защитник. В хода на разследването било установено чрез справки от Висшия адвокатски съвет и съответната адвокатска колегия, че Д.Д. никога не е бил вписан като адвокат. В края на юни полицията в Кюстендил иззе документи от офис и жилище на 59-годишна жена, която според данните на разследващите е предлагала правни услуги и се е представяла за адвокат, без да има юридическо образование. Още: Задържаха съдебен заседател, изтеглил 100 000 евро в кредити на гърба на жертвите си