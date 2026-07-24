Гуардиола „отсвири“ Италия: Благодаря, но нямам време!

Бившият мениджър на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола е отхвърлил предложението от Италианската футболна федерация да стане селекционер на националния отбор. Това съобщи местното издание „Gazzetta dello Sport“. Както е известно, Пеп напусна „гражданите“ това лято след 10 години начело.
Пеп е поискал заплата от 20 милиона евро на година
🚨🇮🇹 Pep Guardiola says no to Italian national team head coach job offered by the Federation.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2026
Guardiola considered the proposal this week but wants to dedicate time to his family, recharge and return into football later on. pic.twitter.com/IyavAYYN4J
„Благодаря, това е голяма чест за мен, но нямам време“, цитира вестникът бившия мениджър на Манчестър Сити. На 23 юли беше съобщено, че Карло Анчелоти, който в момента е селекционер на бразилския национален отбор, също е отхвърлил предложението.
Президентът на федерацията Джовани Малаго потвърди преговорите с Гуардиола и отбеляза, че за него може да бъде направено изключение от бюджета. Според съобщения в медиите, Гуардиола е поискал заплата от 20 милиона евро годишно, докато федерацията е била готова да приеме половината от тази сума.
Италианският национален отбор не успя да се класира за финалите на Световното първенство през 2026 г. След това Дженаро Гатузо подаде оставка като старши треньор.
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