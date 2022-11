Екоактивисти заляха с черна течност шедьовър на Климт (ВИДЕО)

Специалистите проучват дали са нанесени щети на платното, което е зад защитно стъкло.

BREAKING: #BNNAustria Reports



The Leopold Museum in Vienna reported that climate activists had sprayed Gustav Klimt's "Death and Life" with a black liquid.



The 'Last Generation' (Letzte Generation) took responsibility for the act. pic.twitter.com/ItuNo3K3Lg