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Бивш на ЦСКА смята, че Естония е равностойна на България

25 септември 2026, 11:57 часа 628 прочитания 0 коментара
Снимка: Официална фейсбук страница на националния отбор по футбол
Бивш на ЦСКА смята, че Естония е равностойна на България

Бившият футболист на ЦСКА и в момента капитан на естонския национален отбор Карол Метс сподели мнение, че ако малка футболна държава като Естония иска да бъде успешна в дългосрочен план, тогава най-добрите играчи трябва да бъдат в отбора. Естонците вече заминаха за Исландия за първата си среща от Лигата на нациите, в която са в група още с България и Люксембург. Двете срещи в потока ще се проведат на 26 септември, събота, като мачът в Пловдив е от 19 ч. А Естония е вторият съперник на българите идния вторник, 29 септември.

Карол Метс: "Имаме нужда от най-добрите си играчи"

Метс говори пред "soccernet.ee", като каза, че всеки отсъстващ качествен играч е липса за селекцията. "Особено на нивото, на което играят днес чуждестранните ни играчи, това е безценно за нас. Имаме нужда от най-добрите си играчи, за да можем да играем най-добрата си игра. Нямаме десет играчи в английската Висша лига. Разбира се, всеки играч е важен за нас", каза още Метс, който това лято смени Санкт Паули с Бохум от Втора Бундеслига. Според опитният бранител играчите трябва да се присъединят към националния отбор, дори когато в клуба си преминават през труден период.

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Карол Метс

"Националният отбор е и място, където да се покажеш"

"Това чувство и воля трябва да идват от самите тях. Бил съм в ситуация, в която идвам и рискувам така, че да има опасност да ми се отрази в клуба ми. Връщам се след националния отбор и усещам от ръкостискането на треньора, че нещо се е променило. След това си навързваш нещата и знаеш, че има рисокве, но не можеш да живееш в страх през цялото време. Националният отбор е и място, където да се покажеш. Чуждестранните треньори също гледат и анализират тези мачове. Със сигурност не боли. Чувството и волята трябва да идват отвътре", смята Метс.

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"Всички съперници са в нашата категория"

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Ето какво каза капитана на Естония за целите в Лигата на нациите: "Трябва да се фокусираме върху всеки мач. Всеки съперник е различен. Исландия очевидно е най-силният в тази група и първият мач определено ще бъде своеобразен тест за цялата кампания. Целта ми е да започна тази Лига на нациите с добър резултат и добра игра. Много е важно поне да останем "живи", а защо не и да се борим за промоция. Всички съперници са в нашата категория или малко по-силни като Исландия, но мисля, че това е реалистично и постижимо предизвикателство за всички нас".

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Национален отбор по футбол Лига на нациите Карол Метс
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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