След 4 години извън терена: Георги Йомов с категорична заявка за първия тим на ЦСКА

Завръщането на Георги Йомов в редиците на ЦСКА след четиригодишната пауза за допинг предизвика вълна от реакции сред привържениците на клуба. Към момента Йомов играе за втория тим, но изрази надеждите си съвсем скоро отново да премине към първия отбор.

Георги Йомов с първи думи след завръщането си в ЦСКА и целта му за първия отбор

"Доволен съм, че изиграх първата си среща. Това беше най-важното за мен. Надявам се и треньорите да са останали доволни от мен. Добре се чувствам. Винаги има какво да се желае и може да се надгражда. Аз лично съм ОК. Спокоен съм все едно съм играл и през миналата седмица мач. Не усещам голяма разлика, въпреки че отсъствах дълго", сподели Йомов пред "Мач Телеграф".

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"Цел номер 1 ми е да се върна в първия отбор. Следвам стъпка по стъпка. Минавам през пътя, който трябва да мина, и вече оттам нататък треньорите и ръководството трябва да преценят дали може да ми се даде шанс. Ако ми се даде такъв, ще гледам да го използвам. Да покажа какво мога и ще направя всичко, което ми е по силите. Мисля, че мога с много да помогна.

Феновете също искат да се върна. Видях подкрепа от много хора и за това им благодаря. Много привърженици искат да се завърна отново на терена и да помагам на ЦСКА. Това е една голяма отговорност. Много хора следят развитието ми сега под лупа и аз ще се опитам да оправдая доверието им и да ги радвам.

Имам тренировки и с първия отбор, но предимно тренирам с втория тим. Реално аз с тях играя мачове и с тях се готвя. Старая се да мога да помогна на момчетата и да печелим във всеки един двубой. Плановете бяха първата ми среща да бъде още на 29-и миналия месец, но имах лек дискомфорт в областта на аддукторите и преценихме, че ще е по-добре да не рискуваме. Забавихме с малко още моята поява на терена. Възстанових се напълно и започнах да тренирам наравно с останалите момчета", каза още Йомов.

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