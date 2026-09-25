Войната в Иран::

"Престанете да намесвате името ми": Денков прехвърли топката за училище "Космос" към Главчев (ВИДЕО)

25 септември 2026, 12:26 часа 508 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Престанете да намесвате името ми": Денков прехвърли топката за училище "Космос" към Главчев (ВИДЕО)

"Престанете да намесвате моето име. Нямам никакво отношение към тези нарушения. Ако икате да преследвате някого - преследвайте тези, които са били министри и премиери по време на нарушенията", каза председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков във връзка с твърдения, че като министър на образованието е разрешил лиценза на частно училище "Космос". 

В училището учи загиналият Александър Макулев и чиито отсъствия не са отбелязвани, докато той е бил на "Петрохан" с групата на Ивайло Калушев, чийто лиценз е под въпрос и което е обект на разследване и от прокуратурата. 

 

Денков прехвърли топката към Главчев

Денков обясни, че лицензът, който трябва да се постави под въпрос е издаден по времето на премиера Главчев, назначен от тогавашния президент Румен Радев. 

"Това, което искам да кажа, че нарушенията, които са направени, са направени по времето, когато това училище е работило с лиценз, издаден от премиера Главчев", каза още акад. Денков. 

Лицензът на "Космос"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че образователното министерство е констатирало съществени нередности в организацията на учебния процес в училището, в квалификацията на учителите и са направени предписания.

Регионалното управление на образованието трябва да на направи ново посещение на място, за да провери дали тези предписания са изпълнени и ако това бъде установено - едва тогава МОН може да отнеме лиценза на "Космос".ОЩЕ: "Какво общо има с изборите?": Радев нарече Калушев хладнокръвнен убиец и откровен педофил (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Петрохан Димитър Главчев Николай Денков Продължаваме промяната Ивайло Калушев Александър Макулев 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес