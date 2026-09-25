"Престанете да намесвате името ми": Денков прехвърли топката за училище "Космос" към Главчев (ВИДЕО)

"Престанете да намесвате моето име. Нямам никакво отношение към тези нарушения. Ако икате да преследвате някого - преследвайте тези, които са били министри и премиери по време на нарушенията", каза председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" акад. Николай Денков във връзка с твърдения, че като министър на образованието е разрешил лиценза на частно училище "Космос".

В училището учи загиналият Александър Макулев и чиито отсъствия не са отбелязвани, докато той е бил на "Петрохан" с групата на Ивайло Калушев, чийто лиценз е под въпрос и което е обект на разследване и от прокуратурата.

Денков прехвърли топката към Главчев

Денков обясни, че лицензът, който трябва да се постави под въпрос е издаден по времето на премиера Главчев, назначен от тогавашния президент Румен Радев.

"Това, което искам да кажа, че нарушенията, които са направени, са направени по времето, когато това училище е работило с лиценз, издаден от премиера Главчев", каза още акад. Денков.

Лицензът на "Космос"

Припомняме, че образователното министерство е констатирало съществени нередности в организацията на учебния процес в училището, в квалификацията на учителите и са направени предписания.

Регионалното управление на образованието трябва да на направи ново посещение на място, за да провери дали тези предписания са изпълнени и ако това бъде установено - едва тогава МОН може да отнеме лиценза на "Космос".ОЩЕ: "Какво общо има с изборите?": Радев нарече Калушев хладнокръвнен убиец и откровен педофил (ВИДЕО)