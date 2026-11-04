Си Дзинпин е готов за разговори с Тръмп и Путин: Срещата на тримата се готви

Китай заяви, че поддържа контакт със САЩ и Русия относно среща между техните президенти в рамките на форума на Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество – събитие, което би представлявало безпрецедентна среща между трите ядрени сили, пише Bloomberg. И Доналд Тръмп, и руският диктатор Владимир Путин вече публично са изразили интерес към провеждането на разговор със Си Дзинпин по време на срещата на върха на азиатско-тихоокеанския икономически форум, която ще се състои този месец. Коментарите на говорителката на китайското външно министерство Мао Нин от сряда показаха, че Пекин е отворен към подобна среща – само две седмици преди началото на форума.

Изявлението обаче идва на фона на новини, че Републиканската партия в САЩ – която Тръмп представлява – може да загуби контрола и над двете камари на американския законодателен орган в резултат на настоящите избори.

Войната в Украйна в основата на срещата

През октомври The Wall Street Journal съобщи, че идеята за тристранна среща е била предложена от Путин по време на телефонен разговор с Тръмп на 9 октомври. Предложението се описва като „опит за договаряне на край на продължаващия от четири години конфликт“ и, както отбелязва вестникът, представлява „стремеж на Путин да се възползва от затоплянето на отношенията между Тръмп и руския лидер – развитие, което предизвика тревога в Украйна и сред нейните съюзници във Вашингтон и Европа“.

Американският президент обаче се интересува най-вече от обсъждането на ядреното разоръжаване, а не от войната между Русия и Украйна.

По-рано ASTRA съобщи, че Доналд Тръмп и Си Дзинпин са обсъждали войната в Украйна по време на посещението на китайския лидер в Съединените щати през септември. ОЩЕ: Светът няма да се подчини на решенията на Тръмп, Путин и Си в Китай: Neue Zürcher Zeitung