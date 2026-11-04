Свален на земята, Тръмп призна: Високата цена на бензина идва от Иран, не от Украйна (ВИДЕО)

След тежкото изборно поражение в САЩ, при което Демократическата партия разгроми републиканците и за Камарата на представителите (долната камара на Конгреса), и за Сената (долната камара), президентът Доналд Тръмп призна защо хората са ядосани. И най-накрая назова причината за скъпите цени на петрола и съответно - на горивата: неговата собствена война срещу Иран. Допреди междинните избори държавният глава обвиняваше Украйна, че заради нея светът (а и САЩ) страдал, защото тя не спирала да поразява руските нефтохимически заводи.

Още: Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)

"Знаете ли, имахме най-добрата икономика по време на първия ми мандат. Но заради цената на бензина хората не го виждат по този начин, по който щяха иначе. А бензинът беше предизвикан от Иран", призна най-сетне Доналд Тръмп пред Fox News.

Trump admits: The gasoline was caused by Iran. https://t.co/A9UYliw8Ax — Clash Report (@clashreport) November 4, 2026

Войната доведе до скок в световните цени на горивата, като американските потребители се сблъскаха със значително по-високи разходи за бензин и дизел. Икономическото въздействие се превърна в основен източник на недоволство сред избирателите, като се прибави към по-широките опасения относно разходите за живот.

Проучванията след гласуването показаха, че почти 9 от всеки 10 избиратели са счели разходите за живот за важен фактор при вземането на решението си, докато почти две трети обвиняват Тръмп за високите цени, предаде Reuters.

Значи не е бил Зеленски, а Тръмп, констатира иронично украинският Telegram канал Exilenova+.

Още: Вето и бързо наобратно! Тръмп се появи в медиите с първи обяснения за изборния разгром (ВИДЕО)

"Постъпих правилно, бих го направил отново"

Тръмп също така призна, че войната му срещу Иран е допринесла за мащабните загуби на републиканците на междинните избори в страната, но настоя, че не съжалява за започването на военната кампания през февруари 2026 г.

В интервю за The Wall Street Journal във вторник вечерта американско време държавният глава заяви: „Иран беше част от това“, когато беше попитан дали войната е допринесла за загубите. Но добави: "Постъпих правилно. Бих го направил отново".

Още: Пак щях да нападна Иран, военният ми министър е "страхотен": Тръмп отказа да прави рокади след голямото поражение