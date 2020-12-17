Еманюел Макрон е с коронавирус
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Френският президент Еманюел Макрон е дал положителна проба за коронавирус, съобщиха от Елисейския дворец.
Редактор:
Ивайло Анев
Етикети: коронавирус Франция Еманюел Макрон
Редактор:
Ивайло Анев
Етикети: коронавирус Франция Еманюел Макрон
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