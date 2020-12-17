Еманюел Макрон е с коронавирус

Диагнозата му е поставена след PCR тест, извършен при появата на първите симптоми. В краткото съобщение не се пояснява какви симптоми е проявил френският държавен глава. В съответствие с действащите здравни разпоредби, приложими за всички, президентът на републиката ще се изолира за 7 дни. Той ще продължи да работи и да извършва дейностите си дистанционно.Президентството обаче обяви, че Макрон отменя всички свои пътувания в чужбина, включително важното до Ливан, където той трябваше да търси начини за измъкване на страната от проточилия се политически и икономически хаос.