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Еманюел Макрон е с коронавирус

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Еманюел Макрон е с коронавирус
Снимка: Getty Images
Френският президент Еманюел Макрон е дал положителна проба за коронавирус, съобщиха от Елисейския дворец.

Диагнозата му е поставена след PCR тест, извършен при появата на първите симптоми. В краткото съобщение не се пояснява какви симптоми е проявил френският държавен глава.

В съответствие с действащите здравни разпоредби, приложими за всички, президентът на републиката ще се изолира за 7 дни. Той ще продължи да работи и да извършва дейностите си дистанционно. 

Президентството обаче обяви, че Макрон отменя всички свои пътувания в чужбина, включително важното до Ливан, където той трябваше да търси начини за измъкване на страната от проточилия се политически и икономически хаос. 

Actualno.com

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