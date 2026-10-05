Киргизстан затегна мерките по границите си заради руската чума

Заради информацията за регистриран в Русия случай на чума Киргизстан засили профилактичните мероприятия и мерките за контрол на граничните пунктове, предаде националната новинарска агенция КАБАР.

Киргизстанското министерство на здравеопазването в Бишкек съобщи, че пунктовете работят в повишен режим на готовност.

„Специалистите провеждат надзор над лицата, транспортните средства и товарите, пресичащи държавната граница, за да предотвратят внасянето и разпространението на заразни болести, включително особено опасни инфекции. Ситуацията се намира под контрола на санитарно-епидемиологичната служба“, подчертаха в Министерството.

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Напрежението

По-рано стана ясно, че жена е починала от белодробна чума в Иркутска област в Сибир, в източната част на Русия. Според руски медии 200 души са поставени под карантина, предаде Франс прес.

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Местните медии идентифицират починалата жена като Дария Чипилова, 28-годишен лабораторен техник.

Руското издание „Народите на Байкал“ съобщи, че жената е работила в Института за борба с чумата в град Иркутск и вероятно се е заразила с белодробна чума от счупена епруветка.

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Около 200 души, с които тя евентуално е имала контакт, са поставени под карантина, добави руската медия, без да даде повече подробности, предаде БТА.

Руското Министерство на здравеопазването не е направило още официално изявление. АФП отбелязва, че не е била в състояние да провери тази информация.

Губернаторът на руската автономна република Бурятия Алексей Циденов също написа в публикация в социалните мрежи, че жена в съседната Иркутска област е „починала от чума“.

Чумата е инфекциозно заболяване, причинено от бактерии. Белодробната чума е силно заразна и може да бъде смъртоносна, ако не се лекува навреме.