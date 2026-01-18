ЕС може да заплаши Тръмп със закриване на американски бази

За да окаже натиск върху САЩ по въпроса за бъдещето на Гренландия и да отговори на митата на Доналд Тръмп, Европейският съюз може да прибегне до икономически санкции, въвеждане на реципрочни търговски мита или заплаха за закриване на американските военни бази на своя територия, пише The Economist.

Вашингтон ще има изключителни затруднения да проектира военната си мощ в Африка и Близкия изток без достъп до европейски военни бази като Рамщайн например, пише изданието.

В този ред на мисли успехът на последните атаки срещу петролни танкери край бреговете на Венецуела е бил пряко свързан с достъпа до ресурсите на британските военни летища. Според изданието способността на САЩ да проследява и противодейства на заплахите в Арктика ще изисква сътрудничество с Гренландия, Исландия, Великобритания и Норвегия, както и с други съюзници от НАТО.

Военен сблъсък е малко вероятен

Експерти на изданието смятат, че изборът на военна конфронтация със САЩ е малко вероятен, тъй като ще изисква от ЕС бързо увеличаване на военните разходи и капацитет поради зависимостта от американските войски и военно-промишления комплекс.

При това търговската война ще се превърне в огромна тежест за бюджетите на страните от Европейския съюз.

На 17 януари Тръмп обяви в Truth Social, че САЩ ще започнат да налагат на Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция мита в размер на 10%, които ще останат в сила, докато страните не постигнат споразумение за "пълно и окончателно придобиване" Гренландия от Вашингтон. Това решение влиза в сила на 1 февруари, а на 1 юни ставката ще се увеличи до 25%. Тръмп: Време е Дания да ни се отплати и да ни даде Гренландия! Несъгласните наказвам с мита

Президентът фактически критикува намерението на Европа да изпрати военни на острова, наричайки го "много опасна игра".

Според Тръмп владението на Гренландия е необходимо за укрепване на националната сигурност на САЩ и ефективното разгръщане на американската система за противоракетна отбрана "Златен купол".

Макрон към Тръмп: Никакво сплашване няма да ни повлияе