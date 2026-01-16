Играеш онлайн хазарт и губиш? Вече може да търсиш обезщетение

Съдебно решение по спорен казус отваря вратите играещите хазарт онлайн в Европейския съюз да искат обезщетения по националните си законодателства, дори и интернет-казината да са базирани в чужбина. Това следва от решение на Европейския наказателен съд по отношение на случай в Австрия.

Австриец е осъдил директорите на малтийски доставчик на хазартни услуги, който вече е в несъстоятелност, за обезщетение и иска да му бъдат възстановени загубите, причинени от това, че е играл онлайн хазарт. Засегнатият доставчик е имал лиценз за хазарт в Малта, но не и в Австрия. Според австрийското законодалество обаче директорите носят лична и солидарна отговорност, ако предлагат незаконен хазарт.

Казусът

Съдът в Люксембург е бил сезиран от върховната юрисдикция във Виена след като австриецът завежда дело срещу двама директори на малтийска компания. Тя е в ликвидация и не е имала лиценз за хазартна дейност в Австрия, въпреки че услугите й са били достъпни в страната.

Австриецът иска компенсация за загубите, които е понесел заради онлайн хазарта.

Според Европейския съд играчът има право да се позове на законите на страната си, тъй като в нея е понесъл щети. Съответно - австрийския закон може да бъде приложен.

Хазартната компания, която понастоящем е в ликвидация, е притежавала лиценз за хазарт в Малта, но не е притежавала такъв в Австрия, поради което клиентът й твърди, че договорът за хазарт е нищожен.

37-годишният австриец търси обезщетение за загубата на около 20 000 евро.

Източник: Pixabay

Двамата директори оспорват международната юрисдикция на австрийските съдилища, твърдейки, че щетите са настъпили в Малта, където законът не предвижда отговорност от страна на служителите на компанията пред нейните кредитори.

Общоевропейски прецедент

Адвокатът на ищеца Оливер Пешел твърди, че европейското решение отключва делата по стотици такива искове само в Австрия.

"Това е общоевропейски проблем. Тези нелегални казина са удар по препитанието на голям брой хора", казва Пешел, цитиран от Франс прес и БНР.

Агенцията допълва, че приходите от онлайн хазарт в Европа се равняват на десетки милиарди евро.

По данни на германската платформа "Statista" от средата на 2025 г. в България над 1 млн. души залагат онлайн, а очакваните приходи само от законен хазарт у нас през годината са над 820 млн. долара.