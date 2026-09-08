Заради възхвала на Младич: Бошняците в РСМ искат наказателно преследване срещу човек на Мицкоски

Въпреки че македонският премиер Християн Мицкоски каза, че няма да го разпъва на кръст - Босненският демократичен алианс (БДС) в Северна Македония обяви, че е подал наказателна жалба срещу директора на Агенцията за прилагане на правата на общностите в Северна Македония Далибор Китанович за съобщение в социалните мрежи, в което той прославя военнопрестъпника Ратко Младич, предаде черногорското издание Vijesti.

Китанович изтри публикацията си от Facebook и написа, че никога съзнателно не е обиждал, унижавал или наранявал член на която и да е нация, религия или етническа общност. "Изтрих спорната публикация почти веднага. В същото време няма да се откажа от истината за собственото си семейство. Част от моето близко семейство в Босна и Херцеговина оцеля във войната благодарение на редовните военни части, водени от генерал Ратко Младич. Това е част от нашия личен и семеен опит и никой няма право да ме моли да го изтрия от собствената си памет“, написа Китанович във Facebook.

Социалната отговорност на Китанович

Партията на бошняците в Северна Македония посочи специалната отговорност на Китанович, тъй като той е директор на институция, чиято основна роля е да упражнява и защитава правата на малцинствата или по-малките етнически общности в Северна Македония, и че „е неприемливо за лице, заемащо публична длъжност, да релативизира военните престъпления и да обижда достойнството на жертвите чрез своите действия и публични послания“.

„Очакваме компетентните институции да разгледат доклада в съответствие със закона, да установят всички релевантни факти и да предприемат подходящи мерки“, се казва в изявление на бошняшката партия.

От Агенцията за правата на общностите на Северна Македония и нейното ръководство „очакваме уважение към всички общности, тяхното достойнство, както и чувствителност към жертвите на военни престъпления. Военните престъпления не трябва да бъдат възвеличавани. Жертвите заслужават уважение“, се казва в изявлението. ОЩЕ: Скандал в Скопие: Управници на Мицкоски възхваляват Младич, единият нарече Сребреница „некрофилски Дисниленд“