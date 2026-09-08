Убийството на жена, изхвърлена жива от магистрален виадукт, потресе Италия (СНИМКИ)

В края на миналата седмица Италия беше потресена от смъртта на 45-годишната Лорена Ишери, убита от нейния бивш партньор, 36-годишния Федерико Вела. Убийството беше извършено по особено жесток начин. Лорена беше изхвърлена от бившия си приятел от магистрален виадукт. След това престъпникът се самоуби, скачайки също от моста.

Лорена Ишери е родена в Скуинцано в провинция Лече, където продължават да живеят родителите й и брат й. Тя самата от дълги години живеела във Флоренция в Тоскана, където заемала ръководен пост в компания за ветеринарната медицина и фармация. Нейни близки я описват като много лъчезарна, отдадена на професията, обичаща да пътува и да спортува.

Приятели на Лорена разказват, че тя се е запознала с Федерико Вела във фитнеса. Връзката им продължила година и приключила през август, след като те се върнали от последната им съвместна почивка в Гърция. По време на връзката им Лорена открила, че Федерико има психически проблеми и взима лекарства за това, но не го е споделил с близките си. Родителите на Лорена разказват, че от нея са научили, че той й вдигал скандали по различни поводи, по време на които й посягал и я заплашвал с нож. И роднините, и приятелите на Лорена й казвали да подаде сигнал срещу него в полицията, но Лорена казвала, че не иска да съсипва живота му.

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Приятели на Федерико го описват като мълчалив и казват, че той подбирал с кого да контактува. Работел във фирма за отдаване под наем на автомобили и бил вманиачен на тема спортна физика.

Причина за раздялата на двойката била изневяра на Федерико, за която Лорена научила в началото на лятото. Първо двойката опитала да спаси връзката си, като посещавала психолог. Но терапията обаче била прекратена внезапно заради поведението на Федерико по време на един от сеансите.

Двойката се опитала да се помири по време на лятната им ваканция през август, но накрая Лорена заявила на Федерико, че пред връзката им няма бъдеще. След това отпътувала за известно време при родителите си. През това време нейни съседи забелязали Федерико да обикаля в района на жилището на Лорена във Флоренция. Докато жената била при родителите си, Федерико непрекъснато й звънял и й пращал съобщения, в които настоявал да се съберат. Той пращал съобщения и на майката на Лорена, като настоявал тя да се застъпи за него пред дъщеря си.

Лорена била отвлечена от Федерико на 3 септември във Флоренция, малко след като се е върнала от Скуинцано. Федерико й устроил засада на улицата, нанесъл й побой, вързал я и я натикал в багажника на колата си. После поел по магистрала А1 към Болоня. У Лорена в багажника обаче останал телефонът й. Тя се свързала със спешния номер 112, казала на оператора, че е отвлечена и моли за помощ. Веднага сигналът бил насочен към полицията, която положила усилия да установи местоположението й. През това време Лорена в продължение на осем минути говорела с оператора от 112. Но когато Федерико дочул разговора, той спрял колата и очевидно й взел телефона, който обаче продължил да предава какво се случва между двамата в продължение на още близо 10 минути. През това време Федерико продължил да шофира, накрая спрял колата на виадукта и телефонът ясно предал последните думи на Лорена, която му казала: „Федерико, какво правиш. Обичам те. Не се безпокой. Нека се съберем“, след което той я хвърлил от моста. Според близки на Лорена тя е изрекла тези думи, защото отчаяно е искала да оцелее и е смятала, че с подобно обещание би спасила живота си.

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Снимка: Instagram/federico__vella

Въпреки че полицията е била уведомена своевременно за отвличането на Лорена, полицейските патрули закъснели и пристигали на виадукта, когато Лорена вече била изхвърлена от него. Полицаите се натъкнали там само на Федерико, който се готвел да скочи. Опитали се да го разубедят, но в крайна сметка Федерико скочил също от моста. Малко преди да се самоубие, той позвънил на майка си, успял и да изпрати съобщение на майката на Лорена, в което казвал: „Дъщеря ти е мъртва“.

Вчера беше извършена аутопсия на телата на Лорена и Федерико. Аутопсията на трупа на Лорена целеше да покаже дали тя е била убита, преди да бъде изхвърлена от моста, или е била жива. Аутопсията потвърди, че Лорена е била жива и напълно осъзнаваща какво се случва с нея в последните мигове от живота й.

Следователи проверяват и профилите в социалните мрежи на Федерико Вела, където все още има публикации за връзката му с Лорена. Там има снимки на двамата от вечери навън, от ваканции на море, от други моменти, прекарани заедно, които бяха препубликувани и от италиански медии. На 12 август Федерико е публикувал в акаунтите си видеоклип, в който е събрал кадри, запечатали моменти от живота му с Лорена и към него пишел: „Някои хора се допълват по такъв съвършен начин, че дори когато ги разделиш, формата на другия остава отпечатък върху теб завинаги. На теб - жената, която обичах с цялото си същество и която изгубих заради собствената си глупост – обещавам, че ще бъда твой, дори и вече да не мога да бъда“.

В хода на разследването беше установено, че Федерико Вела е планирал престъплението, защото е закупил връзки от типа „свински опашки“, чук, ножици, тиксо и платнище. Засега не е ясно за какви цели е мислел да използва платнището и чука.

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Снимка: Instagram/federico__vella

През уикенда съсипаният от мъка баща на Лорена Ишери публикува видеообръщение до президента на Италия Серджо Матарела, премиера Джорджа Мелони и до целия политически елит в страната. „Лорена имаше толкова много мечти и планове, но сега вече ги няма. Заедно с нея дълбоко под онзи виадукт е погребано и желанието за живот на едно разбито семейство“, казва Франко Ишери. Във видеозаписа той призовава политиците да бъдат единни в борбата срещу насилието над жените. „Приемайте мерки единодушно, без значение дали сте от десницата или от левицата, за да не се случват повече трагедии като тази с Лорена. Работете в училищата, укрепете центровете за борба с насилието и законовите инструменти, за да се предприемат необходимите действия и това да не се случва отново“, казва той. „Моля ви от цялото си сърце“, завършва видеообръщението си Франко Ишери.

Убийството на Лорена, потресло Италия, се коментира и от италиански политически фигури пети пореден ден. В неделя вечерта във Флоренция се състоя митинг-бдение пред дома на убитата жена. На него присъстваха близките на Лорена, и кметицата на Флоренция Сара Фунаро, пише БТА.