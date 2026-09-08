Нови безплатни прегледи за българите в Албания: Радев благодари на Фондация "Българска памет"

За четвърта поредна година водещи български лекари ще извършат безплатни профилактични прегледи в община Пустец, Мала Преспа, Албания, където живее и коренно българско население. Инициативата ще се проведе на два етапа - 11–12 септември и 25–26 септември и ще обхване широк спектър от медицински специалности. Инициатор и организатор на мисията за четвърта година са Фондация Българска Памет и д-р Милен Врабевски в партньорство с Дружеството за българо-албанско приятелство в Корча, съобщават от фондацията във "Фейсбук".

В синхрон с България

За първи път прегледите ще се осъществят с основната финансова подкрепа на българската държава чрез Министерството на външните работи. Партньор отново е Министерството на отбраната, което и тази година ще осигури въздушния транспорт на медиците с военнотранспортния самолет „Спартан“.

Междувременно официалната страница на фондацията научаваме, че министър-председателят Румен Радев изпратил писмо до д-р Милен Врабевски, в което определя продължаващата вече четвърта година инициатива като кауза с висока обществена значимост.

Той изразява и готовността на правителството да бъде активен институционален партньор на усилията ни в подкрепа на българските исторически общности зад граница.

Подкрепата на българските институции и добрият синхрон между държавата и неправителствения сектор са от ключово значение, за да не остават подобни инициативи единични жестове, а да се превръщат в последователна и навременна грижа за нашите сънародници зад граница, посочват още от фондацията. ОЩЕ: История с продължение: Дъщерята на Спаска Митрова ще следва медицина в София

Прегледи на два етапа

Първата част от мисията ще обхване специалностите кардиология, съдова хирургия, неврология, ревматология, ендокринология и ще се проведе под ръководството на световноизвестния кардиолог проф. Иво Петров. Към него ще се присъединят лекари от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ “Витоша”, УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”, УМБАЛ “Св. Георги”, гр. Пловдив.

Сред водещите имена в екипа ще бъде и проф. Златимир Коларов от столичната болница “Иван Рилски”.

На място ще присъства и високотехнологично оборудвана линейка, осигурена от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ “Витоша”.

Вторият етап от прегледите на 25-26 септември ще обхване специалностите мамология, урология, гастроентерология, УНГ, пулмология и ортопедия и ще се проведе под ръководството на проф. Иван Гаврилов - началник на клиниката по гръдна хирургия в УСБАЛ по онкология “Проф. Иван Черноземски”, гр. София. Към него ще се присъединят лекари от УМБАЛ “Св. Анна”, гр. София и УМБАЛ “Пълмед”, гр. Пловдив начело с доц. Никола Боянов.

И тази година специализираното медицинско оборудване за мисията ще бъде предоставено безвъзмездно от Инфинита.

Инициативата е сред най-чаканите в района на Мала Преспа, където достъпът до специализирана медицинска грижа е ограничен. За поредна година мисията ще даде възможност на местните да получат напълно безплатна консултация и профилактика от едни от най-добрите български медицински специалисти. ОШЕ: Български специалисти вдъхнаха надежда на семейства с тежки репродуктивни проблеми в Албания