ЕС със съгласие за 17-и пакет санкции срещу Русия - има нов елемент, различен от традиционните

На 14 май Европейският съюз постигна съгласие по 17-ия си пакет от санкции срещу Русия. Информацията е на авторитетния журналист от Радио "Свобода/Свободна Европа" Рикард Йозвяк, като е потвърдена от високопоставен служител на ЕС, който говори при условие на анонимност пред Kyiv Independent. Посланиците на страните членки са дали окончателна "зелена светлина" за приемане на наказателните мерки, което трябва да стане на 20 май на заседание на Съвета на ЕС по външни работи.

"Успоредно с това те одобриха и повече санкции срещу Русия за нарушения на правата на човека, хибридни намеси по света и разпространение на химически оръжия", написа Йозвяк в X: Русия използва химическо оръжие в Украйна: ЕС готви специални санкции.

🇪🇺 ambassadors just gave green light to the 17th sanctions package on 🇷🇺. In parallel they have also approved more sanctions on 🇷🇺 for human rights abuses, hybrid interferences around the world and chemical weapons proliferation