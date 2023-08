Естонският премиер пред оставка заради руски бизнес на мъжа й

Още: Вие сте лицемери: Естонският премиер обвини компаниите в заобикаляне на санкциите срещу Русия

Оказа се, че съпругът й Арво Халик продължава да прави бизнес в Русия. Естонската опозиция настоява за оставката на премиера.

Самата Калас казва, че не участва в бизнеса на съпруга си, а компанията Stark Logistics, която е частично собственост на съпруга й, уверява, че ще спре да работи с Русия през септември. Самият Халик обещава да продаде всичките си дялове в компанията.

