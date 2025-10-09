Всичко за приготвянето на царска туршия в Kaufland

С есенното време идва и един от най-пазените кулинарни ритуали в българските домакинства – приготвянето на домашна царска туршия. Независимо дали рецептата се пази в тетрадката на баба, или е записана от кулинарно предаване, всяка добра туршия започва с едни и същи основни съставки. Тази седмица всичко необходимо може да бъде намерено на едно място - в магазините на Kaufland България, където червените камби са на цена от 3,99 лв./кг., карфиолът е с 46% намаление за 3,49 лв. за брой, а морковите струват едва 0,99 лв./кг. Офертите са валидни до 12 октомври и могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Освен за вкусната зимнина, Kaufland се грижи и за ежедневното меню с богато изобилие от свежи предложения. За приготвянето на свежо предястие клиентите могат да закупят салата Айсберг „Брей!“ с 42% намаление за 1,99 лв., както и спанак „Брей!“ за 2,99 лв. за по-зелена и питателна чиния. Отлично допълнение към тях е връзка зелен лук „Брей!“ за 0,99 лв., а за гарнитура към основното – броколи „Брей!“ за 3,49 лв. или гъби кладница за 2,99 лв.

Есенният вкус идва със сладка царевица на 46% по-ниска цена само 0,79 лв. за брой, както и с тиква Матилда за 0,79 лв./кг., подходяща за вкусен десерт. Любителите на плодовете също имат богат избор – червени ябълки с 43% намаление за 1,69 лв./кг., сочни круши Санта Мария за 3,49 лв./кг. и манго на половин цена от 1,99 лв. за брой, за малко екзотика през есента.

До 12 октомври Kaufland предлага продукти на любими марки на страхотни цени, като специален акцент е поставен върху българските предложения от свежата витрина. Сред тях се открояват кашкавал от краве мляко „Булгарче“ с 40% намаление за 14,99 лв./кг. и варено-пушен свински врат „Бис 98“ за 9,99 лв./кг. – класически вкусове, които присъстват в почти всяко домакинство. Те могат лесно да се превърнат във вкусен сандвич, особено в комбинация с бял земел от пекарната на ритейлъра с 52% намаление или добре познатия шпек „Народен“ за 9,99 лв. Друг изгоден избор за семейната вечеря е свинската плешка без кост, която тази седмица е намалена с цели 53% за притежатели на Kaufland Card и струва само 5,99 лв./кг.

За да бъде семейната маса пълна през есента, Kaufland предлага и редица продукти за всекидневно ползване на изгодни цени. Денят може да започне с мляно кафе Lavazza Crema e Gusto Classico, което е намалено с 31% и струва 9,99 лв., а към него идеално се допълва прясно изпечена закуска с краве масло Deutsche Markenbutter за 4,99 лв. За любителите на домашните печива пшеничното брашно „София Мел“ 1 кг е само 1,59 лв., а оризът Krina 1 кг – намален с 52% до 2,49 лв., което го прави отлична база както за основни ястия, така и за десерти. Към тях чудесно се комбинира и сиренето „Димитър Маджаров“ – 900 г с 24% намаление за 18,99 лв. Kaufland предлага и маслиново масло Aleas екстра върджин с 40% намаление – 1 литър за 17,99 лв. А когато е време за почивка или среща с приятели – промопакетът бира Heineken (9 x 0,5 л.) за 11,99 лв. дава възможносат за приятни наздравици.

Притежателите на Kaufland Card печелят още повече – тази седмица с изкушаващи отстъпки в няколко ключови категории. Всички сирена, кашкавали и масла „Верея“ са с 25% намаление, както и соковете Raw Brani и печените ядки Kronos. За малките удоволствия в деня единичните вафли „Престиж“, „Троя“, „Споко“ и „Хипер“ са с 30% отстъпка, заедно с протеиновите продукти Fitspo и Bezzo, както и бирите Tuborg. Кулинарите могат да закупят слънчогледовото олио „Златно Добруджанско“ на 35% по-ниска цена – само 2,49 лв.

За ежедневните нужди Kaufland предлага класически помощници в домакинството на изгодни цени. Препаратите за пране Ariel в различни варианти като гел за 70 или 80 пранета, прах за 80 пранета или капсули за 50 или 60 пранета се предлагат на цена от 34,99 лв. Тоалетният сапун Rubis е намален с 40% и струва 1,19 лв., а към него отлично допълнение са почистващият препарат Domestos за 4,49 лв. и препаратът за съдове Fairy за 6,99 лв., които осигуряват практично решение за всяко домакинство. Всички седмични оферти могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Класическа рецепта за царска туршия може да бъде намерена в YouTube канала на Kaufland България тук.