Кога бялата емулсия под капака на двигателя е признак на бедствие

Ако един ден отворите капака на гърловината за пълнене на масло и видите там бяла или жълта паста, не бързайте да се паникьосвате. Това странно вещество, подобно на майонеза, често се появява поради нормална кондензация.

Двигателят генерира водна пара по време на работа. Обикновено излиза през изпускателната система. Но ако колата често е неподвижна или прави само кратки пътувания, парата няма време да се изпари и се утаява вътре в двигателя. През студения сезон това се случва през цялото време. Маслото се смесва с влагата и под капака се появява белезникава емулсия.

Най-често такава плака се събира в студените зони на двигателя. Не боли, ако е ограничен само до капака и изчезва след по-дълго пътуване. Опитните механици съветват веднъж или два пъти седмично да оставяте двигателя да "изгори" натрупванията - карайте поне 20-30 километра, така че двигателят да достигне работна температура.

Но бялата плака не винаги е толкова безопасна. Ако подобна смес се появи на измервателната пръчка или цветът на маслото в картера се промени, това вече е признак за сериозна неизправност. В такива случаи може да говорим за пробито уплътнение на главата на блока. След това антифризът влиза в смазката, образувайки същата смес от "майонеза", но с реален риск за двигателя.

Ако видите, че нивото на охлаждащата течност спада без видима причина и маслото е станало мътно, веднага трябва да вземете мерки. Необходима е диагностика, в противен случай ще се наложи основен ремонт.

Шофьорите често бъркат тези два случая. Единият от тях е безвреден и изчезва след активно шофиране, другият унищожава двигателя. Затова проверете маслото не само под капака, но и върху измервателната пръчка. Ако течността е чиста, нивото е стабилно, всичко е наред. Ако не, по-добре е веднага да отидете до сервиза.