Ако се приеме този закон, цялата ИТН е за затвора: Венци Мицов за скандалните промени в Наказателния кодекс

Ако предложените днес от "Има такъв народ" промени в Наказателния кодекс бъдат приети, "цялата ИТН трябва да влезе в затвора за 6 години, всички до един". Това коментира Венцислав Мицов, музикант и преподавател, бивш общински съветник, в профила си във Фейсбук по повод инициираните от депутати от партията промени, с които се предлага лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба между 2000 и 5000 лева за всеки, който "чрез печат, електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на друго лице без негово съгласие". Затвор за намеса на медиите в личния живот: Предложение на ИТН

"Няма как да не се сетя за песента за Лена, която си беше точно това, срещу което се борят сега тия велики хора.

Спомням си всичките им "скечове", благодарение на които те сега са в парламента. Щото те програма нямат, те влязоха благодарение на скечове и концерти и ежедневно излъчване в продължение на десетилетия по телевизията в прайм тайм.

Спомням си какви ли не...шегички, от които можете да получите инсулт, с който се сетите, касаещи личния му живот.

Спомням си как Тошко на парламентарната трибуна в парламента обясняваше, как Мирчев отслабвал с инжекции...", посочва примери Мицов.

Припомняме, че промените бяха приети на първо четене от Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси, която бе свикана спешно и бе прекъснато пленарното заседание, за да се проведе гласуването.

От "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП–ДБ) определиха предложението като противоконституционно. Скандалното криминализиране на разпространението на лична информация мина през комисия