Европа да не бърза в прегръдките на Китай на фона на конфликтите със САЩ: Предупреждение

Ще се обърне ли Европа към Китай на фона на униженията, на които я подлага президентът на САЩ Доналд Тръмп, на повтарящите му се заплахи за увеличения на мита и след като САЩ като цяло поставиха под въпрос бъдещето на транантлантическата търговия и въобще на политическия Запад? Това се пита германският ежедневник Bild, припомняйки, че преди ден Тръмп за пореден път остро разкритикува икономическата, енергийната и миграционната политика на Европа, като този път го направи по време на Световния икономически форум в Давос.

Приятели европейци, ние не сме ви съперници!

Явно всичко това кара Европа да обмисля дали да се преориентира към Китай. Китайският пазар е вторият по големина за ЕС след американския, като търговският оборот достига 246,8 милиарда евро. При това на Световния икономически форум Китай ясно заяви, че се стреми към повече - Пекин е готов да се възползва от напрежението, което създава Белият дом, и търси още повече партньорства с Европа.

"Дами и господа, приятели! Китай е партньор, а не съперник! Икономиката му се реформира и отвори: приветстваме компании от цял ​​свят да си сътрудничат с нас." Това каза на форума китайският вицепремиер Хе Лифенг.

Според професор Кенет Рогоф, икономист от Харвардския университет, Европа трябва да се отвори за по-голямо сътрудничество с Китай.

"Европа трябва да се отвори за китайската икономика. Китай е технологичен лидер в много ключови сектори, който ще играе изключително важна роля в бъдеще", е заявил пред германското издание в Давос проф. Рогоф.

А защо Европа не се съсредоточи върху собствената си сила?

На противоположното мнение обаче е бизнесменът Зарна Рьозер, който смята, че предприемачите не трябва сега да бягат от САЩ към Китай, а да развиват главно собствения си потенциал.

"В Давос американци и азиатци питат с недоверие: Какво правите със собствената си страна [Германия – бел. ред.]? Имате инженери от световна класа, патенти и продукти за целия свят, а сами се спирате? Не става въпрос дали нашият партньор трябва да е Китай, САЩ или Индия. Решаваща е нашата собствена икономическа сила", казва Рьозер пред изданието.

Неговото мнение се подкрепя от икономическия експерт професор Вероника Грим от Технически университет в Нюрнберг, която заявява пред Bild, че Европа не бива да бърза да заменя една зависимост с друга. Напротив, Старият континент има достатъчно потенциал да развива собствената си мощ. "Не трябва да заместваме една зависимост с друга. Европа трябва да работи в целия свят и амбициозно да развива по-нататъшни търговски споразумения и форми на сътрудничество", смята тя.

