Скоро ще имаме конкуренти на "Боинг" и "Еърбъс"? Стартъп компания с отговора

Компанията "ДжетЗиро" (JetZero) има амбициозен план да построи първия търговски реактивен самолет, при който фюзелажът и крилата се сливат в една единствена подемна повърхност. Демонстрационният модел в реален мащаб, от който трябва да се роди реактивен самолет с над 200 места, е почти готов. Тестовият самолет трябва да излети до края на следващата година. Компанията работи в един печеливш пазарен сегмент, който се очаква да бъде в центъра на бъдещите стратегии за самолети на "Еърбъс" и "Боинг".

Дизайнът, наподобяващ рибата скат, може да намали разхода на гориво с до 50%, твърди компанията, цитирана от Ройтерс. Привлечени са инвестиции от страна на "Юнайтед Еърлайнс" и "Аласка Еърлайнс".

Демонстрационният модел е частично финансиран от ВВС на САЩ и се изгражда за "ДжетЗиро" от "Скейлд Композитс"– разработчик на самолети, собственост на "Нортроп Груман", като използва същите двигатели "Прат & Уитни", които задвижват "Боинг 757".

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"ДжетЗиро" иска да започне производството на търговски самолети от 2030 г. в новооткрития си производствен комплекс в Грийнсборо, Северна Каролина, макар това да зависи от графика за сертифициране на проекта. При това проектът би могъл да бъде адаптиран и за военен транспорт или за самолет цистерна, посочва Ройтерс.

Подробностите за демонстрационния модел се пазят в тайна, макар че целта е да се покаже дали тази форма може да генерира подемна сила при по-малко аеродинамично съпротивление, като по този начин се намали тягата — и разходът на гориво — необходими при круизен полет.

Самолетът "Зет4" (Z4) на "ДжетЗиро" ще бъде насочен към средния сегмент на пазара, който някога беше обслужван от моделите 757 и 767 на "Боинг", обикновено с 200 до 270 места, по маршрути на средно и голямо разстояние.

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