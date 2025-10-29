Официално: Американски войници си тръгват от Румъния, но не всички

Румънското министерство на отбраната потвърди изтеглянето на част от американския военен контингент от страната. Това съобщи Defense Romania, позовавайки се на информация от румънското министерство на отбраната.

От приблизително 1700 американски войници, разположени в Румъния, 1000 ще останат, отбелязва изданието.

"Румъния и нейните съюзници са информирани за решението на САЩ да намалят броя на американските войски в Европа", се казва в изявление на министерството, което уточнява, че този ход е очакван, защото НАТО засилва военното си присъствие на източния фланг и това позволява на някои американски войници да си отидат.

В Румъния, в базите при Девеселу и "Михаил Когълничану", имаше приблизително 1700 американски войници. По-голямата част от тях са в 57-ма авиобаза "Михаил Когълничану", като контингентът е поддържан на ротационен проинцип. Американците са в "Когълничану" от 1999 г. и оттогава постепенно броят им се увеличаваше, като достигна своя пик след руското нахлуване в Украйна. Те са оборудвани с бронирани машини за пехотата Stryker, бонетранспортьори Bradley, танкове Abrams и хеликоптери Black Hawk.

Източник: Defense Romania