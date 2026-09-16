Фон дер Лайен говори за Румен Радев в годишната си реч, която цяла Европа гледа (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България", каза председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз (ЕС), предава репортер на Actualno.com в пленарната зала на Европейския парламент (ЕП) в Страсбург. Пред препълнената пленарна зала, изпълнена с гости, сред които и премиерът на Канада Марк Карни, стотици журналисти от целия свят, както и външните министри на държавите членки, Фон дер Лайен обяви основен фокус върху тласъка на европейската икономика, намаляване на бюрокрацията чрез пакт за свръхрегулациите, енергийна независимост от Русия и Близкия изток, както и опит за изход от търговската война с Китай.

"Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар - това, което наричаме "Средният коридор", посочи председателят на ЕК. Тя обясни, че чрез инициативата Global Gateway ще се стремят да привлекат до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции.

"Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 г.", посочи Фон дер Лайен. В тази епоха на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност няма да се гради само у дома, добави тя.

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Фон дер Лайен отбеляза, че тази година са подписани споразумения за свободна търговия с Индия, Меркосур, Мексико, Австралия и Индонезия. "Сега имаме сключени търговски споразумения с повече от 80 държави - повече от всеки друг в света. А бизнесът ни иска още", каза тя.

В пленарната зала е и външният министър на България Велислава Петрова. По информация на Actualno.com в Страсбург са и министрите на правосъдието и на културата от кабинета Радев. В следобедните часове пък президентът Илияна Йотова ще проведе среща с председателя на Европарламента Роберта Мецола.

Годишните речи, в които е споменавана България

За 19 години, откакто председателите на ЕК произнасят своите годишни речи "За състоянието на Съюза", с изключение на годините, в които се произвеждат избори за Европейски парламент, България е споменавана няколко пъти, сочи справка в архива на БТА.

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През 2016 г. в речта "За състоянието на Съюза" на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, произнесена на 14 септември 2016 г. в Страсбург пред Европейския парламент, България е спомената в контекста за охрана на външните граници на ЕС и миграционната криза.

През 2017 г. председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер отново споменава България в годишната си реч в контекста на присъединяването на България към Шенгенското пространство и еврозоната. Тогава той заявява, че е крайно време България и Румъния да бъдат приети в Шенгенското пространство за свободно движение и настоява всички в ЕС да имат отговорност за опазването на външните граници на Общността.

В речта си „За състоянието на Съюза“ на 13 септември 2023 г. пред депутатите в Европейския парламент Урсула фон дер Лайен се обръща към депутатите и призовава България и Румъния да бъдат присъединени към Шенген без повече отлагане. "Те го доказаха: България и Румъния са част от нашето Шенгенско пространство. Така че нека най-накрая да ги присъединим към ЕС - без повече отлагане", казва. Фон дер Лайен лично благодари на двете държави, че са показали добри практики за предоставянето на убежище и за връщането на незаконно проникналите в ЕС мигранти. (отдел „Справочна“, БТА)

Снимки и видео: European Parliament

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