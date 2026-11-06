Франция е разработила морска балистична ракета с обсег от 1000 километра

Френската компания ArianeGroup представи концепция за противокорабна балистична ракета, базирана на наземната B-STRIKE 1000, според анализатора на стратегическите оръжия Етиен Маркузе. Анализаторът отбеляза, че ArianeGroup е представила своята концепция на изложението Euronaval 2026. Проектът се разработва с подкрепата на френското Министерство на въоръжените сили.

Маркузе добави, че този проект може да се превърне в първата европейска противокорабна балистична ракета. Въпреки че ракетата е базирана на наземната B-STRIKE 1000, тя е пригодена за използване от военноморски платформи и срещу движещи се надводни цели.

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Декларираният обхват на военноморската версия на ракетата е приблизително 1000 км. Планирано е тя да бъде оборудвана с маневрена бойна глава MaRV, способна да корекции на траекторията по време на последната фаза на полета. Това позволява на разработчиците да постигнат точност на попадение под 10 метра.

Анализаторът обясни също, че се очаква външното насочване да се използва за насочване към движещи се морски цели. По време на последната фаза на полета, собствената глава за насочване на бойната глава ще я насочи към целта.

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Освен това, според анализатора, ракетата трябва да запази способността си да поразява наземни цели. Това ще бъде постигнато чрез използване на многофункционална бойна глава с възможност за детонация или във въздух-въздух, или със забавена детонация след проникване.

ArianeGroup също така предположи, че ракетата може да бъде адаптирана за изстрелване от корабни вертикални пускови установки със силози с диаметър 25 инча или от специализирани палубни пускови установки. Разглежда се и възможността за монтиране на ракетата на безпилотни надводни кораби на подводни криле.

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Според „Милитарные“, наземната балистична ракета B-STRIKE 1000, която е предложена като основа за военноморска версия, принадлежи към новото семейство B-STRIKE на ArianeGroup. Това семейство беше официално представено през юни 2026 г. на международното изложение за отбрана Eurosatory.

Анализатори отбелязаха, че при създаването на новите ракети ArianeGroup разчита на опита си в разработването на стратегическите балистични ракети M51, които формират ядрото на военноморския компонент на френските ядрени сили за възпиране.