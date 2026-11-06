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Тръмп след среща с пратеника на Путин: Ще има споразумение за Украйна и то може да включва цяла Европа (ВИДЕО)

06 ноември 2026, 1:10 часа 1083 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп след среща с пратеника на Путин: Ще има споразумение за Украйна и то може да включва цяла Европа (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че се е срещнал в Белия дом с Кирил Дмитриев, пратеник на руския президент Владимир Путин, и че ще има „голямо споразумение", което ще включва повече от Украйна, а може би и цяла Европа.

"Ще има споразумение. Ще бъде голямо споразумение и ще включва повече от Украйна. Дори мога да кажа, че може да включва цяла Европа. Ще бъде голямо, красиво споразумение. Всеки ще бъде възхитен", заяви Доналд Тръмп.

На въпрос дали повдига въпроса за убийствата на цивилни в Украйна по време на разговорите си с Путин и руски представители, той отговори: "Винаги го споменавам, и също така го споменавам и към другата страна, защото другата страна също убива много хора. Руснаците губят по 25 000 военни всеки месец".

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Американският президент потвърди, че е имал среща с Дмитриев, но не и с украинските представители, които също бяха във Вашингтон и заедно с руския пратеник се срещнаха със съпругата на Тръмп Мелания, с чието посредничество беше постигнато неколкодневно примирие за евакуацията на окупирания украински град Олешки.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски отново припомни за хилядите деца, отведени от руските части. "Руснаците са отвлекли хиляди украински деца от нашата земя и сега виждаме нещо още по-лошо. Русия вече започна да изпраща някои от тези деца — деца, които ни откраднаха, които израснаха по време на тази война през тези години — в руската армия. Това е ужасно и трябва да спре", категоричен бе Зеленски.

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Доналд Тръмп Русия мирно споразумение война Украйна Кирил Дмитриев
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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