Тръмп след среща с пратеника на Путин: Ще има споразумение за Украйна и то може да включва цяла Европа (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че се е срещнал в Белия дом с Кирил Дмитриев, пратеник на руския президент Владимир Путин, и че ще има „голямо споразумение", което ще включва повече от Украйна, а може би и цяла Европа.
"Ще има споразумение. Ще бъде голямо споразумение и ще включва повече от Украйна. Дори мога да кажа, че може да включва цяла Европа. Ще бъде голямо, красиво споразумение. Всеки ще бъде възхитен", заяви Доналд Тръмп.
BREAKING: Trump on Ukraine: There’s going to be an agreement. It’s going to be a big agreement, and it’s going to involve more than Ukraine. I could even say it might involve all of Europe. It’s going to be a big, beautiful agreement. Everyone's going to be thrilled. https://t.co/tuJ5Y6MuOq— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
На въпрос дали повдига въпроса за убийствата на цивилни в Украйна по време на разговорите си с Путин и руски представители, той отговори: "Винаги го споменавам, и също така го споменавам и към другата страна, защото другата страна също убива много хора. Руснаците губят по 25 000 военни всеки месец".
Reporter: Putin right now kills Ukrainian civilians in their apartments, in their buses and their schools. He’s targeting civilians all the time. Did you bring that up? Trump: I always bring it up, and I also bring it up the other way, because the other way they kill too. https://t.co/FBHGI0Dnr2— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026
Американският президент потвърди, че е имал среща с Дмитриев, но не и с украинските представители, които също бяха във Вашингтон и заедно с руския пратеник се срещнаха със съпругата на Тръмп Мелания, с чието посредничество беше постигнато неколкодневно примирие за евакуацията на окупирания украински град Олешки.
По-рано украинският президент Володимир Зеленски отново припомни за хилядите деца, отведени от руските части. "Руснаците са отвлекли хиляди украински деца от нашата земя и сега виждаме нещо още по-лошо. Русия вече започна да изпраща някои от тези деца — деца, които ни откраднаха, които израснаха по време на тази война през тези години — в руската армия. Това е ужасно и трябва да спре", категоричен бе Зеленски.
Zelensky: The Russians have taken thousands of Ukrainian children from our land, and now we see something even worse. Russia has already started sending some of these children—children they stole from us who have grown up during this war, grown up over these years—into the Russian army. This is horrible, and it must stop.— Clash Report (@clashreport) November 5, 2026