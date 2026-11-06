Приеха по спешност в болница митрополит Гавриил

Ловчанският митрополит Гавриил е постъпил във Военномедицинската академия в София на 4 ноември, сряда, с диагноза остър панкреатит, иинформират от Българската патриаршия във връзка с постъпили запитвания относно здравословното състояние на владиката. Към момента лекуващият екип полага всички необходими грижи за неговото възстановяване, се добавя в съобщението.

Призоваваме всички вярващи да се обърнат към Бога с молитва за изцерение и бързо оздравяване на митрополит Гавриил, се казва още в съобщението, което е публикувано в сайта на Българската патриаршия.