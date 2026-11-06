The ​​Economist: Само за 14 години населението на Украйна ще се свие до 25 милиона души

Пълномащабната война, масовата емиграция, загубите на фронта и рекордно ниската раждаемост задълбочават демографската криза в Украйна. Според прогнозите на ООН, ако ситуацията продължи, приблизително 25 милиона души биха могли да останат на контролирана от правителството територия до 2040 г., предава The ​​Economist. Авторите на публикацията отбелязват, че от началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г. населението на контролираната от Киев територия е намаляло от приблизително 37 милиона на 27–28 милиона души. По-голямата част от тези демографски загуби са бежанци и тези, които са останали в окупираните територии, където все още живеят около 3–5 милиона украинци.

Принудителната емиграция има особено значително въздействие върху демографията. Повече от 5 милиона украинци живеят в чужбина, предимно в европейски страни. Освен това все по-малко бежанци планират да се завърнат у дома: според Центъра за икономическа стратегия, в края на 2022 г. 74% са го направили, докато сега цифрата е само 43%.

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Според демографите, мобилизацията, бойните загуби и несигурността принуждават много украински двойки да отложат раждането на деца. „Колкото по-дълго отлагате раждането на деца, толкова по-голям е рискът детето никога да не се роди“, предупреждава експертът Светлана Аксенова. Статистиката е ужасяваща: докато през 2020 г. средностатистическата жена в Украйна е имала 1,2 деца, сега тази цифра е само 0,8–0,9. Необходим е стабилен темп на растеж на населението от 2,1 деца.

Правителството се опитва да ограничи спада в раждаемостта чрез финансови стимули. Нов закон предвижда плащане от 50 000 гривни за раждане на дете и месечна помощ от 7000 гривни за първата година. Държавата финансира и лечение на безплодие, а военнослужещите могат да замразяват безплатно яйцеклетките или сперматозоидите си. Експертите обаче се съмняват, че подобни мерки ще подобрят значително ситуацията по време на война.

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След завършването му, привличането на чуждестранни работници може да бъде един от възможните начини за преодоляване на недостига на население. Според Европейската банка за възстановяване и развитие, на Украйна вече липсват приблизително 2,5 милиона работници. Заместник-министърът на икономиката Дария Марчак отбелязва, че привличането на чуждестранни работници ще се разглежда едва след като се използва потенциалът на украинците както на вътрешния, така и на международния пазар.

В същото време, както подчертава The Economist, дори краят на войната не гарантира бързо демографско възстановяване. Поколенията, родени през 90-те и 2000-те години, са най-малобройните в съвременната украинска история, така че има малка надежда за мащабен следвоенен бейби бум.

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По-рано Ела Либанова, директор на Института по демография към Националната академия на науките на Украйна, смята, че само около една трета от гражданите, напуснали Украйна след края на войната, могат да се завърнат. Според нея, колкото по-дълго продължава войната, толкова по-малко хора планират да се завърнат, тъй като все повече свикват с живота в чужбина.

Според демографа Александър Гладун, от началото на пълномащабната война населението на Украйна намалява с приблизително 1,15 милиона души годишно поради комбинация от естествен спад и миграция. Всяка година в страната се раждат приблизително 185 000 деца и умират приблизително 505 000 души, което води до естествен спад на населението от приблизително 320 000, докато други 830 000 се губят поради емиграция.

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