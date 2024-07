Франция готви нов пакет военна помощ за Украйна (СПИСЪК)

Франция подготвя нов пакет военна помощ за Украйна, който наскоро е бил обсъден от президентите на двете страни - Еманюел Макрон и Володимир Зеленски.

По информация на France Info - Киев ще получи 128 бронирани машини VAB, 18 самоходни гаубици "Цезар" и 24 леки танка, най-вероятно AMX-10RC.

Париж ще достави на Украйна още противотанкови ракети, камиони и радари.

France is preparing a new military aid package for Ukraine



The package will include:



▪️ 128 VAB armored personnel carriers

▪️ 18 Caesar self-propelled artillery systems

▪️ 24 light tanks (presumably AMX-10RC)

▪️ anti-tank missiles

▪️ trucks

▪️ radars pic.twitter.com/x9jh6t8L9F