Франция и Полша с общ военен спътник

Франция и Полша ще построят телекомуникационен спътник за полските въоръжени сили. Това съобщиха днес компаниите, участващи в проекта. Френските "Талес Аления Спейс" (Thales Alenia Space), "Еърбъс Дифенс енд Спейс"(Airbus Defence and Space) и полската компания РАДМОР (RADMOR) ще разработят заедно спътник, който ще е разположен в геостационарна орбита и ще поддържа военните комуникации на полската армия.

Стойността на сделката, обявена по време на срещата на френския президент Еманюел Макрон с полския премиер Доналд Туск в полския град Гданск, не беше разкрита, съобщи Ройтерс.

Инициативата е част от плана "Готовност" (Readiness) на Европейската комисия, чиято цел е да подготви континента до 2030 г. да поеме изцяло грижата за отбраната си, съобщиха компаниите в изявление.

Европа търси алтернативни, местни сателитни услуги, за да намали зависимостта си от системата "Старлинк" (Starlink) на Илон Мъск, посочва Ройтерс.

За разлика от сателитите на "Старлинк", които се намират на ниска околоземна орбита, един разположен на геостационарна орбита сателит може да обхваща обширни райони от фиксирана позиция на над 30 000 км над Земята, макар е при по-ниски скорости на трансфер.

On agit, on ne parle pas! 🇵🇱🇫🇷 pic.twitter.com/lrCq6GPfkU — Donald Tusk (@donaldtusk) April 20, 2026