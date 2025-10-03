Франция пусна задържан кораб от руския сенчест флот след като Макрон одобри спирането му

Танкерът от руския сенчест флот, задържан от Франция, се е насочил към Суецкия канал в петък с капитана си, според данни на морски уебсайтове и източник, близък до случая, предаде френската медия France24. Китайският капитан на танкера, който трябваше да се яви във френски съд през февруари за неизпълнение на заповедите на френския флот, и първият помощник се върнаха на борда, каза източник, близък до случая.

"Те бяха върнати на кораба си, след като бяха освободени от ареста", каза източник, близък до случая, пожелал анонимност.

Припомняме, че той беше спрян преди няколко дни от френските власти по разследване на възможно нарушение от страна на петролния танкер "Баракай".

"Боракай", включен в черния списък на Европейския съюз като част от руската "сенчеста флотия" от остарели петролни танкери, е свързван с мистериозни полети с дронове над Дания миналия месец, въпреки че Москва отрича отговорност. ОЩЕ: Подозрения: Руският сенчест флот може да има връзка с дроновете над Европа

Русия обвинява Франция в пиратство"

Руският президент Владимир Путин в четвъртък нарече задържането на Франция на Боракай "пиратство" и обеща "значителен" отговор на това, което той нарече европейски заплахи.

Френският президент Еманюел Макрон приветства този ход, призовавайки европейските страни да направят повече, за да осуетят усилията на Москва да заобиколи западните санкции, наложени след нахлуването в Украйна през 2022 г.

Макрон заяви, че Европа трябва да "убие бизнес модела" на използване на остарели танкери под чуждестранен флаг за транспортиране на руски петрол чрез задържане на такива кораби.

Той каза, че военните началници на страни от ръководената от Европа "коалиция на желаещите", подкрепящи Украйна, ще проведат разговори "през следващите дни" за това как да се разруши така нареченият сенчест флот. ОЩЕ: Франция спря и разследва петролен танкер: Подозира, че е част от руския сенчест флот (ВИДЕО)

Пътят на кораба

244-метровият танкер напусна Индия в началото на август и остана закотвен край руското село Уст-Луга до 18 септември, когато се насочи към руското пристанище Приморск, близо до Санкт Петербург, през Финския залив. След това престоява на нефтения терминал около десет часа, преди да се насочи отново на запад. На 22 септември, първия ден от мистериозните полети на дронове над датски летища, достига бреговете на Полша и Швеция, а след това и датския бряг. На 23 септември, около 3 часа сутринта, е забелязан южно от датския остров Лоланд, преди да отплава към пролива Големият Белт. В нощта на 25 септември корабът е бил на около 160 километра западно от Дания, преди да се насочи към Ламанша в 12:35, за да достигне Атлантическия океан и да продължи пътуването си на юг. В полунощ на 28 септември той напълно променя курса си и се насочва към френското крайбрежие, където спира край бреговете на Сен Назар. ОЩЕ: Френски военни се качиха на предполагаем кораб от руския "сенчест флот" (ВИДЕО)