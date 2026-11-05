Феноменален Алекс Николов бе №1 при пореден успех на Лубе в Италия

Българските звезди във волейбола Александър и Симеон Николови продължават успешното си представяне на клубно ниво с Кучине Лубе Чивитанова. Тимът записа четвърти пореден успех от началото на сезона в италианската Суперлига, след като надделя над Валза Груп Модена с 3:1 гейма (25:23, 29:31, 33:31, 25:21) в среща от четвъртия кръг, играна в "Еуросуоле Форум". Братя Николови се отчетоха с общо 41 точки при тази победа.

Четвърти пореден успех за Лубе и братя Николови

В основата на победата отново беше Александър Николов, който направи изключително силен мач и завърши с 35 точки. Българският посрещач реализира пет аса и една блокада, като беше най-резултатният играч в двубоя. По-малкият му брат Симеон допринесе за успеха с шест точки, една от които директно от сервис, а две след блокада. За гостите от Модена най-резултатен беше Мати Пардо с 16 точки, а Лука Поро добави 15.

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Срещата предложи сериозна интрига, особено във втория и третия гейм. Модена успя да изравни резултата след драматична част, приключила при 31:29, но Лубе отговори с още по-оспорван гейм, спечелен с 33:31. В четвъртата част домакините наложиха волята си и затвориха мача при 25:21. С пълния актив от 12 точки Кучине Лубе заема второто място във временното класиране, като до момента има четири победи от четири изиграни срещи. Модена е на деветата позиция с три точки. В следващия кръг тимът от Чивитанова ще се изправи срещу Алианц Милано, където играе и българският национал Георги Татаров. Двубоят е насрочен за 8 ноември от 17:00 часа. / БГНЕС

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