Анализатор от Формула 1: Изглежда все по-вероятно Рейсинг Булс да даде шанс на Никола Цолов

Всички погледи са насочени към последното свободно място на стартовата решетка във Формула 1 през сезон 2027. Тъй като се очаква Арвид Линдблад да продължи да кара за Рейсинг Булс, в момента тече битка между Лиам Лоусън и претендента за титлата във Формула 2 Никола Цолов. Доскоро сигналите бяха положителни за новозеландеца, като Тед Кравиц съобщи по време на Гран при на Сингапур, че в отбора са решили да го задържат след силните му изяви през последните месеци.

Дейвид Крофт вече има "впечатлението", че Никола Цолов ще замести Лиам Лоусън

Но специалистът в "Sky Sports" Дейвид Крофт забеляза тревожна промяна в поведението на Лоусън по време на Гран при на Мексико - уикенд, през който той получи наказание с изместване с едно място назад на стартовата решетка за сблъсък с Макс Верстапен от Ред Бул по време на тренировките. Междувременно Никола Цолов направи официалния си дебют с болид от Формула 1 по време на първата свободна тренировка и остана само на 0.126 стотни от Линдблад.

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"Нещата няма да се развият в полза на Лиам"

Сблъсъкът с титулярния пилот на Ред Бул предизвика напрежение около Лоусън, като самият Верстапен подчерта, че той не е в позиция да се забърква в подобни ситуации. Верстапен получи същото наказание, но въпреки това Лоусън излезе и се извини. По този повод Крофт заяви в предаването "F1 Show": "През този уикенд, когато, мисля, всички забелязахме лека промяна в поведението му с напредването на събитията - и знам, че все още няма официално съобщение. Изглежда все по-вероятно, че ще променят състава си за следващата година. Те са на път да завършат на пето място в шампионата, това ще бъде най-добрият им сезон досега, а съставът им от пилоти е страхотен. Все още няма нищо официално. С напредването на уикенда останахме с впечатлението, че нещата няма да се развият в полза на Лиам."

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