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Българи злоупотребяват с името на датска компания за инвестиционни измами: КФН с предупреждение

05 ноември 2026, 11:07 часа 529 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Българи злоупотребяват с името на датска компания за инвестиционни измами: КФН с предупреждение

Комисията за финансов надзор (КФН) отправи официално предупреждение към българските граждани за схеми с възможни инвестиционни измами. Сигналът е подаден от финансовия регулатор на Дания (Danish Financial Supervisory Authority), от който става ясно, че български граждани незаконно използват името и корпоративната идентичност на лицензираната датска компания за управление на активи „ArthaScope Kapitalforvaltning“ A/S.

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Според наличната информация мнимите представители са организирали лични срещи с потенциални инвеститори в страната, обещавайки им нереални финансови оферти. За целите на схемата е бил създаден и фалшив уебсайт, имитиращ идентичността на компанията.

От датското дружество „ArthaScope Kapitalforvaltning“ A/S излизат с категорично становище по случая:

  • Дружеството няма никакво присъствие, клон, официални представители или бизнес дейност на територията на Република България.
  • Няма никаква връзка с лицата, извършващи тази дейност, нито с фалшивия уебсайт.
  • Не е упълномощавало никого да предлага инвестиционни услуги или да организира срещи от негово име у нас.
  • Единственият официален и легитимен уебсайт на компанията е ArthaScope | Din formue i godt selskab.

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От КФН призовават гражданите да не се доверяват на подобни оферти и незабавно да прекратят контакт с лицата, за да избегнат финансови загуби. Регулаторът напомня, че всеки потенциален инвеститор може предварително да провери легитимността и лиценза на всяко дружество през официалния сайт на КФН (www.sfc.bg) или през портала на Европейския орган за книжа книжа и пазари (ESMA).

При съмнения за недобросъвестни действия или престъпни схеми гражданите трябва незабавно да сезират органите на МВР и КФН.

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КФН Инвестиции Комисия за финансов надзор (КФН) измама
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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