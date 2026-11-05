МУЗИКАУТОР приобщава още 10 български училища към инициативата „Светилник“

Сред класираните е и учебно заведение от бесарабските територии в Молдова

5 ноември 2026 г. - МУЗИКАУТОР приобщава още 10 български училища към инициативата за създаване и даряване на авторски химни „Светилник 2026/2027: Всичко във песен звъни“. Тази година квотата за училища бе отворена за градовете Асеновград, Габрово, Ловеч, Плевен, Севлиево, София, Троян, Шумен и Разград и прилежащите им области.

Всички заявления, подадени в рамките на конкурса, бяха разгледани от комисия, сформирана от МУЗИКАУТОР. В оценяването на кандидатурите на общинските училища в София се включиха и експерти от дирекция „Култура“ към Столичната община. Подкрепата на общината ще даде възможност тази година да бъдат създадени химните на избраните общински училища от квотата за София-град.

Засиленият интерес към инициативата, както и разнообразните и убедителни кандидатури превърнаха избора на комисията в сериозно предизвикателство. Решаващи за класирането бяха мотивацията на училищата за участие, значението, което отдават на музикалния символ, както и ясната визия за ролята на химна в училищния живот. От особено значение бе и това възпитаниците на училището да могат да участват в звукозаписа и видеоклипа, за да оставят своя отпечатък в творческия процес по създаването на музикалната емблема.

След внимателна оценка на всички подадени кандидатури десетте училища, които ще работят по създаването на своя химн с творческите екипи на МУЗИКАУТОР, както и по реализирането на видеоклипа към него с участието на студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, са:

След успешното създаване на химн за Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ в Украйна инициативата продължава мисията си да съхранява и развива българския език, дух и културна идентичност чрез музиката.

В шестото издание своя музикална емблема ще получат и учениците от Теоретичния лицей „Христо Ботев“ в село Валя Пержей, Молдова. Реализацията на химна и видеоклипа към него ще се осъществи с подкрепата на Министерството на образованието и науката (МОН).

В следващия етап на инициативата идва ред на конкурса за творчески екипи за членовете на МУЗИКАУТОР. Те могат да кандидатстват с демо запис на предложение за химн към всяко от посочените училища между 16 ноември до 16 декември.

Пълна информация за условията и регламента може да намерите тук.

С отварянето на втория етап, МУЗИКАУТОР предоставя на творческите екипи презентации, представящи ценностите, идентичността и духа на всяко от класираните училища. След приключване на кандидатстването училищата ще изберат творческите екипи, с които ще започнат работа по създаването на своите химни в началото на 2027 г.

„Светилник“ е оригинална творческа инициатива на МУЗИКАУТОР за създаване на училищни химни, финансирана от Културния фонд на сдружението. От 2021 г. досега е достигнала до 33 000 ученици и над 2 300 учители от 40 училища от 20 населени места и у нас, и в чужбина.

Инициативата се провежда под патронажа на Министерство на културата и на Министерство на образованието и науката, както и с подкрепата на Столичната община (СО). Постоянни дългосрочни партньори на инициативата са Българската телеграфна агенция (БТА), Българското национално радио (БНР), Българската национална телевизия (БНТ), НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и Народният театър „Иван Вазов“.