Учени: Марс не е мъртва планета, тя е в спящ режим

Марс не е геологично мъртва планета, предполага ново проучване. Вероятно тя е в „спящ режим“.

Има ли живот на Марс?

Учените отдавна вярват, че Марс е геологично мъртва планета. Но с помощта на космическия кораб Trace Gas Orbiter астрономите са открили признаци, че вулканите на Червената планета просто са в „спящ режим“ и следователно вулканичната активност може все още да продължава. Това откритие предполага, че на Марс има места, където под повърхността на Червената планета може да съществува извънземен живот. Резултатите от изследването са публикувани в списание Science Advances, пише Space.

Марс е дом на най-големите вулкани в Слънчевата система. Вулканът Олимп, с височина 26 км, е най-високият, а вулканът Алба, с диаметър 600 км, е най-големият вулкан в Слънчевата система. Те се намират в северното полукълбо на Червената планета.

Астрономите вече са получавали данни от орбитални апарати, които показват, че някои вулкани на Марс са били активни преди милиони години. Данните също така показват, че вулканичната активност на Марс може да продължава и до днес. Учените обаче не са открили никакви изригвания на лава.

Орбиталният апарат Trace Gas Orbiter е регистрирал изтичане на хлороводороден газ от пукнатини по склоновете на планината Алба. Емисиите на хлороводород може да са резултат от вулканични газове, за които учените смятат, че са свързани с магмени отвори дълбоко в планетата. На Земята хлороводородът често излиза от магмени отвори, образувайки се в гореща магма под повърхността на планетата. Откритието предполага, че вулканичната активност на Марс не е спряла, а е в „спящо“ състояние. Учените смятат, че във вътрешността на Марс все още може да има достатъчно топлина, която да поддържа магмените процеси.

Наличието на подземни резервоари на магма е важно за търсенето на извънземен живот на Марс. Наличието на активен вулканизъм означава, че в най-външния слой на земната кора може да са запазени джобове с топлина. Известно е, че под повърхността на Марс има вода, а на Земята се смята, че животът е възникнал преди милиарди години в хидротермални системи.

Учените смятат, че магмата, издигаща се през марсианската кора, може да влезе в контакт с подземни води и да ги нагрее, създавайки подземна среда, подходяща за извънземен живот.

В района на планината Алба може да съществуват активни хидротермални системи, които биха могли да съдържат компонентите и енергията, необходими за развитието на микроорганизми, както и да служат като защита от суровите условия на повърхността на Червената планета.

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