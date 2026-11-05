Иновация: Радев представя бюджета за 2027 г. не в парламента, а в УНСС

Часове преди представянето на проектобюджета за 2027 г. от финансовото министерство оповестиха, че това ще се случи не в сградата на Народното събрание, а в... УНСС. Това става ясно от покана, подписана от името на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, разпространено до медиите. В него е записано, че министър-председателят Румен Радев ще запознае обществото с визията и политиките, заложени във финансовия план на държавата за следващата година на 6 ноемри, петък, от 13:00 часа в Аула "Максима" на висшето учебно заведение.

Предвижда се всеки един от министрите да защити публично основните акценти в сферата, за която отговаря.

Actualno.com припомня, че отношенията между академичната общност на УНСС и Румен Радев още от президентските му мандати са доста впечатляващи. Като държавен глава Радев често присъства на официални церемонии, изпращания на випуски, откриване на академични години.

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На снимката по-долу се вижда президентът Румен Радев, който изнася лекция на Младежкия икономически форум в УНСС, редом до тогавашния бивш председател на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) Даниел Парушев и наследникът му на поста Ангел Стойков. Двамата подаряват на президента икона на Свети Георги Победоносец през 2024 г. Понастоящем Парушев е депутат от "Прогресивна България".

Политически реакции

Минути след анонса на финансовото ведомство дойдоха и първите политически реакции.

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Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира: "След УНСС - на Бузлуджа. И без това парламентът е абсолютно безсмислена организация в момента - по 45 минути почивки, за да не влезе точката как да поевтинеят горивата, за да може да продължат да крадат", заяви той.

От Продължаваме промяната в лицето на Николай Денков подчертават: "Това е нова академична иновация, с която да се прехвърли отговорността за безобразията от Министерски съвет и министъра на финансите към някой друг. Понеже видяха, че Асен Василев вече не може да им е виновен, затова решиха, че хората с тоги могат да свършат тази работа, когато обясняват как ще обеднеят хората през следващата година, как ще увеличат данъците, как ще бъде по-трудно за бизнеса. Вместо да си поемат политическата отговорност, я прехвърлят към академичното ръководство на УНСС. Това, разбира се, е поредното безобразие", заяви Денков.

Цончо Ганев от "Възраждане" настоя бюджетът да бъде представен пред Народното събрание и разкритикува насочването на задължителни пенсионни вноски към частни фондове. На брифинг в парламента той определи като проява на неуважение това, че бюджетът не е представен пред депутатите. "Всичко трябва да започва и да свършва в парламента. Все пак не сме президентска република, а парламентарна", заяви Ганев.

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