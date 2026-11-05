"Видяха, че Асен Василев вече не може да им е виновен, затова решиха хората с тоги да свършат тази работа": Денков за представянето на бюджета в УНСС

"Това е нова академична иновация, с която да се прехвърли отговорността за безобразията от Министерски съвет и министъра на финансите към някой друг." Това каза пред журналисти в парламента председателят на ПГ на "Продължаваме промяната" Николай Денков във връзка с намерението на управляващите да представят проекта на бюджет за 2027 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Припомняме, че с покана финансовото министерство анонсираха представянето на проекта за финансова рамка за 2027 г. в Аула "Максима" на УНСС, което предизвика остри политически реакции.

"Понеже видяха, че Асен Василев вече не може да им е виновен, затова решиха, че хората с тоги могат да свършат тази работа, когато обясняват как ще обеднеят хората през следващата година, как ще увеличат данъците, как ще бъде по-трудно за бизнеса. Вместо да си поемат политическата отговорност, я прехвърлят към академичното ръководство на УНСС. Това, разбира се, е поредното безобразие. По Конституция, ако искат да направят нещо подобно, трябва да поканят експертите в Министерски съвет, там те да кажат експертното си мнение, след което политическото ръководство да вземе политическите решения. Цитирайки един бивш премиер, всичко това е една пунта мара, с която да се скрие истинския бюджет, който ни се предлага", заяви Денков.

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По думите му истинският проблем с този бюджет е, че населението ще обеднее и бизнесът ще страда.

"И обясненията не са в това, че са заварили някакви страшно тежки финансови проблеми. Винаги е имало проблеми – и 2022 г., когато започна войната и когато имахме големи трудности по отношение на търговия и икономика, но тогава се справихме. Техният истински проблем е, че те не знаят как се управлява държава и в момента се учат в движение. Какво означава експертите от УНСС да ви пишат бюджета, подчерта председателят на ПГ на "Продължаваме промяната".

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