Кибератака срещу френска банка, откраднати са 100 млн. евро

Френската регионална банка Credit Mutuel Arkea обяви, че е станала жертва на кибератака, която е позволила измамни транзакции в размер на около 100 милиона евро.

В съобщението се казва, че при атаката, която е била „овладяна“, хакерите са получили достъп до сметка на Arkea, за да извършват преводи към други банки, но не и към сметките на клиенти, които не са понесли никакви загуби.

Arkea добави, че откраднатите средства след това са били конвертирани в криптовалути на специализирани платформи, но обяви, че част от тях е била блокирана и се предприемат други усилия за възстановяването им.

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От банката заявиха, че са изключили възможността прехвърлянията да се дължат на човешки грешки и че това е „сложна атака, идваща отвън“.

Институцията не даде подробности за това как е извършена атаката или кой може да стои зад нея.

В изявление за AFP прокуратурата на Париж заяви, че е започнала официално разследване. То се отнася до „атака срещу автоматизирана система за обработка на данни от организирана група“, сгласи съобщението.

Банката не потвърди цифрата от 133 милиона долара загуби, съобщена от вестник Le Telegramme, но потвърди мащаба на щетите.

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„Размерът на средствата, засегнати от атаката, който все още се оценява, не беше такъв, че да подкопае финансовото здраве и стабилност на групата“, добавиха още те.

Кредиторът е реализирал нетна печалба от 230 милиона евро през първата половина на годината.

ZachXBT, независим следовател, специализиран в проследяването на средства в блокчейна – системата, която е в основата на транзакциите с криптовалути, разкри измамата в профилите си в социалните медии по-рано през седмицата.

Анонимният онлайн детектив заяви, че откраднатите средства са били пренасочени през множество сметки, открити на платформи за крипто борси.