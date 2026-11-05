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ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 5 ноември 2026

05 ноември 2026, 10:11 часа 750 прочитания 0 коментара
Снимка: JESHOOTS.com / Pexels
ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 5 ноември 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи много интересни емоции на феновете на спорта на 5 ноември, четвъртък. Столичните грандове Левски и ЦСКА излизат на терена за срещите си от евротурнирите съответно с Ягелония и Панатинайкос. В по-ранната част от деня ще се изиграят редица футболните двубои от Шампионска лига 2 на Азия. Любителите на тениса, снукъра, голфа и колокроса също ще има какво да гледат.

Спортна програма на 5 ноември, четвъртък:

08:00 часа Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1

09:00 часа Голф: Abu Dhabi HSBC Championship - MAX Sport 2

12:00 часа Футбол: Лайън Сити Сейлорс - Аделаида Юнайтед, Шампионска лига 2 на Азия - Диема Спорт 3

12:00 часа Футбол: Мачида Зелвия - Шанхай Шенхуа, Шампионска лига 2 на Азия - Нова Спорт

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12:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Париж - MAX Sport 1

13:30 часа Снукър: Международен шампионат - Евроспорт 1

14:15 часа Футбол: Патум Юнайтед - Уофоо Тай По, Шампионска лига 2 на Азия - Диема Спорт 3

14:15 часа Футбол: Кучинг - Гангуон, Шампионска лига 2 на Азия - Диема Спорт 2

14:15 часа Футбол: Свай Риенг - Тампинес Роувърс, Шампионска лига 2 на Азия - Нова Спорт

17:00 часа Младежки Олимпийски игри в Дакар - БНТ 3

19:25 часа Колокрос: Суперпрестиж лига в Миделкерке, жени - Евроспорт 1

19:45 часа Футбол: Левски - Ягелония, Лига Европа - MAX Sport 3

19:35 часа Футбол: Милан - Ференцварош, Лига Европа - bTV Action

19:45 часа Футбол: Реал Сосиедад - Лион, Лига Европа - MAX Sport 4

19:45 часа Футбол: Трабзонспор - Фрайбург, Лига на конференциите - Ринг

21:25 часа Колокрос: Суперпрестиж лига в Миделкерке, мъже - Евроспорт 1

22:00 часа Футбол: Панатинайкос - ЦСКА, Лига на конференциите - bTV Action

22:00 часа Футбол: АЗ Алкмаар - Ювентус, Лига Европа - MAX Sport 4

22:00 часа Футбол: Байер Леверкузен - Марсилия, Лига Европа - MAX Sport 2

22:00 часа Футбол: Селтик - Бешикташ, Лига Европа - Ринг

22:00 часа Тенис: Турнир за мъже в Париж - MAX Sport 1

22:00 часа Голф: PGA тур, Лос Кабос Чемпиъншип - Евроспорт 2

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Лига Европа Голф снукър Лига на конференциите
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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