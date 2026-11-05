В Полша посочиха най-добрия играч на Левски и направиха анализ на "синята" приказка при Веласкес

Европейското предизвикателство на българския шампион Левски продължава с домакинство на Ягелония в Лига Европа. Срещата ще се изиграе на 5 ноември, четвъртък, от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски". В навечерието на двубоя на сайта на полския клуб се появиха интересни материали, озаглавени по съответния начин: "Звездата на съперника: Марко Груич" и "Профил на съперника: Левски". В тях от Ягелония направиха анализ на играта на "сините" и обърнаха специално внимание на сръбския халф.

От Ягелония обърнаха специално внимание на Марко Груич

От полския клуб подчертаха мнозинството чуждестранни играчи в състава на Левски, в който доминират имена от Бразилия, Португалия и Испания. За най-изявен футболист обаче е посочен Марко Груич. От Ягелония определят сръбския халф като своеобразен щит пред защитата на "сините", умеещ да прекъсва противниковите нападения още в зародиш, да печели единоборства и да осигурява необходимата сигурност, когато съотборниците му се включват в атака.

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В отделна публикация, озаглавена "Профил на съперника: Левски", поляците направиха анализ на историята на клуба, селекцията, шампионския сезон и настоящата форма на тима на Хулио Веласкес. От Ягелония обърнаха специално внимание на европейските постижения на клуба - 1/4-финала за Купата на УЕФА през 2006 година и историческото класиране за групите на Шампионската лига през следващия сезон. В материала са откроени и двама от най-продуктивните играчи на "сините". Става въпрос за Рейналдо и Сержиньо.

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