ФСБ откри и украинец, замесен в убийството на военния блогър (ВИДЕО)

ФСБ и Следственият комитет на Руската федерация са установили съучастник в убийството на военния блогър, зад когото стоели украинските специални служби, съобщи контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС. Тя се позова на Центъра за връзки с обществеността на ФСБ.

"Установено е, че убийството на М. Фомин, заедно с Д. Трепова (вече обвинената за взрива Дария Трепова - бел. ред.) е подготвено от член на украинската диверсионно-терористична група, гражданина на Украйна Юрий Денисов, роден през 1987 г. Чрез експресна куриерска служба, през посредник, той ѝ е предал в Москва взривно устройство, замаскирано като гипсов бюст на военен комисар", гласи съобщението, цитирано от руската медия.

Тук става въпрос за статуетката, която Трепова подаде на Татарски в кафенето и която се взриви.

‼️ The moment when Vladlen Tatarsky receives the "Golden Vladlen" bust



In the video you can hear the propagandist calling the girl to sit next to him, calling her Nastya (that's the name Daria Trepova introduced herself), and inviting her to sit next to him.



"I'm shy," the girl… pic.twitter.com/JM7tETT9O3