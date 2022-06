Генералният секретар на НАТО с предупреждение за Путин. В Донбас войната бушува

"Включването на Финландия и Швеция в НАТО ще промени из основи ситуацията в Балтийския регион. С приемането на Финландия и Швеция НАТО ще покаже на руския президент, че вратата към НАТО е отворена", каза генералният секретар на Алианса, предаде БГНЕС.

След среща в Мадрид делегациите на Турция, Швеция и Финландия подписаха споразумение, в което се отчитат изискванията на Турция за сигурност и Анкара вече е готова да подкрепи присъединяването на тези държави към Алианса.

"Радвам се да обявя, че вече имаме споразумение, което проправя пътя на Швеция и Финландия към НАТО. Те подписаха меморандум, в който се отчитат опасенията на Турция, включително контролът върху търговията с оръжие и борбата с тероризма", заяви Столтенберг. "С оглед на постигнатия напредък Турция е готова да подкрепи присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО", каза той.

Столтенберг също така заяви, че Финландия и Швеция биха желали да работят с Турция за екстрадирането на обвинени в тероризъм, но решенията ще се вземат съгласно законите в тези държави.

Лисичанск продължава да е горещата точка на войната, но от стратегическа гледна точка по-важно е какво се случва що се отнася до Славянск и Краматорск. Това са двата града, чието овладяване ще позволи на руснаците да кажат, че успешно са се справили и в Донецка област.

Съгласно сутрешния доклад във Фейсбук на Генералния щаб на украинската армия, е имало успешна руска атака при Клиново, което е близо до магистрала Е-40 (Славянск – Бахмут) – т.е. още една точка, удобна за прекъсване на логистиката на украинците що се отнася до Лисичанск. Но украинската информация е, че основната магистрала към Бахмут – Т1302, остава под украински контрол.

Оценката на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната е, че украинците се изтеглят и от Лисичанск, както и от цялата Луганска област. Защо – изводът е, че се цели преждевременна кулминация на руската офанзива. Идеята е със съпротива, при която обаче има стройно изтегляне, да се нанасят максимални загуби на руската армия и тя да бъде изтощена, когато достигне до по-силно укрепени позиции в Донбас. Показателно дали тази тактика работи са думите на чеченския лидер Рамзан Кадиров в Telegram, че щял да направи нови 4 батальонни групи. Също в Telegram, съпругите на войниците в руската Пета танкова бригада публикуваха видео, с което искат мъжете им да се върнат вкъщи, след като уж напуснали редовните си местоназначения в Русия през януари, 2022 година, "за учения в Беларус".

Имало е неуспешна руска атака при Залиман, на 26 километра северозападно от Изюм. Засега там руските сили не напредват, като според украински оценки това се дължи на липсата на достатъчно тежко оръжие и числен състав.

По руски данни (информация на посланика на непризнатата Луганска народна република в Русия Родион Мирошник), украинската армия се изтегля в посока Северск, Краматорск и Славянск. Точно при тези градове се счита, че има далеч по-добре укрепени украински позиции. Мирошник твърди, че руската армия, която се е била в Северодонецк, вече е пресякла река Сиверски Донец при Кремина и се готви да атакува Лисичанск от север. Засега в Лисичанск най-жестоките боеве са в южните покрайнини.

Що се отнася до Херсонска област, руснаците продължават да укрепват позициите си и са разположили ракетна установка С-300, която да покрива направлението към Николаев. В града е имало експлозии рано тази сутрин. Но украинските сили са успели да ударят три руски ракетни системи "Панцир" на Змийския остров, който е ключов за контрола на корабоплаването в Черно море. Голяма новина от Херсон обаче е, че руските окупатори са арестували украинския кмет на града Игор Колхаев, защото "саботирал" работата на незаконно наложената от Русия нова администрация на украинския град. А Киев освободи областния управител на Херсон Хенади Лахута, защото не е направил достатъчно срещу установяването на руската администрация в областта. В Харковска област също няма сериозна промяна на ситуацията.

Междувременно обаче Украйна укрепва позиции в западната част на страната, при Лвов. Причината – опасение за нападение от страна на Беларус. Засега се счита, че беларуската армия няма да атакува, освен ако не бъде подкрепена от значителни руски сили, а такива в страната още няма – редовно разположените там руски войници са около 1500.

