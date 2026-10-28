Весела Лечева с ясен намек към Станка Златева: "Никой не бива да спира пътя на най-добрите"

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева поздрави българските състезатели за успехите им на Световното първенство по борба в Астана до момента. Олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков покори и световния връх, завоювайки титлата в категория до 87 килограма в класически стил. По този начин той сложи край на 13-годишното чакане на България за златен медал от планетарен шампионат. Във финала той се наложи с 4:0 над иранеца Алиреза Мохмадипиани.

Весела Лечева поздрави медалистите от Световното по борба

Съотборникът му в редиците на ЦСКА - Кирил Милов, също се пребори за отличие в Астана. Родният национал заслужи бронз в категория до 97 килограма с категорична победа с 10:0 в "малкия финал". Едмон Назарян също се представи много достойно и се класира на 5-а позиция в своята категория при 63-килограмовите. Припомняме, че и тримата до последно бяха извън списъците за участие на световния шампионат поради скандал с вече бившия председател на Българската федерация по борба Станка Златева. Тя въведе правило, с което забрани на състезатели, които не се подготвят на централизирана подготовка с националния отбор, да участват на международни състезания.

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"Семен Новиков е световен шампион! След триумфа на Олимпийските игри в Париж, той покори още един връх. България има и още един медал от шампионата - Кирил Милов завоюва бронзовото отличие в категория до 97 килограма. Успехът на Семен и Кирил е и доказателство, че спортът е територия на чиста игра и никой не бива да спира пътя на най-добрите. Честито на състезателите, треньорите и цялата спортна общност!", написа Лечева в официалния си профил във Фейсбук.

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